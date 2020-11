Amazon heeft de bijna nieuwe Blink Outdoor draadloze en weerbestendige beveiligingscamera verkleind

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Blink, eigendom van Amazon, heeft een van zijn nieuwste huisbeveiligingscameras voor Black Friday 2020 verlaagd: de onlangs gelanceerde Blink Outdoor.

Het is een weerbestendige buitencamera die zowel in de VS als in het VK verkrijgbaar is, naast een binnenversie die - niet verrassend - Blink Indoor heet. De Blink Outdoor is volledig probleemloos en biedt een batterijduur van twee jaar op slechts twee AA-batterijen.

Blink Outdoor biedt ook Full HD-video en werkt samen met de gebruiksvriendelijke Blink Home Monitor-app, zodat je een liveweergave kunt zien, bewegingswaarschuwingen kunt krijgen en tweerichtingsaudio kunt gebruiken.

U kunt ook aangepaste zones maken om foutieve waarschuwingen te verminderen en privacyzones te markeren die niet zijn opgenomen - vergelijkbaar met zijn zusterbedrijf Ring - ook eigendom van Amazon. Zoals je zou verwachten, zijn beide cameras ook Alexa-compatibel en werken ze met Echo Show en Fire TV.

Net als Ring biedt Blink cloudopslag voor $ 3 per maand of je kunt een apart verkochte Blink Sync Module 2 gebruiken om USB-opslag te gebruiken.

Geschreven door Dan Grabham.