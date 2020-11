Amazon Sidewalk wordt nu uitgerold naar Echo- en Ring-apparaten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon heeft e-mails naar klanten met Echo-apparaten gestuurd om hen te vertellen dat hun apparaten nu worden bijgewerkt met Amazon Sidewalk.

We hebben hier een volledige uitleg over de technologie: wat is Amazon Sidewalk, welke apparaten gebruiken het en hoe werkt het?

De e-mail is voor zover wij weten verstuurd naar Echo-gebruikers in de VS, het VK en Duitsland. Sidewalk wordt ook ondersteund op de nieuwste Ring Floodlight- en Spotlight-cameras.

Amazon Sidewalk is een gedeeld netwerk tussen compatibele apparaten dat helpt om hun bereik buiten het bereik van je wifi-netwerk te vergroten. Alle bovengenoemde apparaten werken als Sidewalk-bruggen, zodat ze in het midden van het Sidewalk-netwerk kunnen staan en kunnen communiceren met andere Sidewalk-compatibele apparaten zoals huisdiervolgers, slimme Ring-lampen en het nieuwe Ring Car Alarm wanneer ze geen wifi-bereik hebben .

Amazon zegt dat Sidewalk een klein deel van de internetbandbreedte zal gebruiken gelijk aan ongeveer 500 MB per maand - er zijn hier enkele privacyvragen omdat Sidewalk kan helpen bij de verbinding met apparaten die u niet bezit - stel dat het huisdier van iemand anders uw tuin is binnengekomen met een compatibele huisdier-tracker, dan kan het zijn eigenaar pingen via de Echos Sidewalk-verbinding en dus via je wifi. Amazon zegt echter dat alle informatie die via het Sidewalk-netwerk wordt overgedragen, gecodeerd is. Er zijn geen doorlopende kosten voor toegang tot Sidewalk.

Je kunt Amazon Sidewalk op deze apparaten desgewenst uitschakelen - tik in je Alexa-app op Meer> Instellingen> Accountinstellingen> Amazon Sidewalk.

De volledige lijst met huidige Sidewalk-apparaten is als volgt: Ring Floodlight Cam (2019), Ring Spotlight Cam Wired (2019), Ring Spotlight Cam Mount (2019), Echo (2e generatie), Echo (3e generatie), Echo (4e generatie) ), Echo Dot (2e generatie), Echo Dot (3e generatie), Echo Dot (4e generatie), Echo Dot (2e generatie) voor kinderen, Echo Dot (3e generatie) voor kinderen, Echo Dot (4e generatie) voor kinderen, Echo Dot met klok (3e generatie), Echo Dot met klok (4e generatie), Echo Plus (1e generatie), Echo Plus (2e generatie), Echo Show (1e generatie), Echo Show (2e generatie), Echo Show 5, Echo Show 8, Echo Show 10, Echo Spot, Echo Studio.

Geschreven door Dan Grabham.