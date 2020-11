Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - "Ik kan je Eero zijn, schat". Sorry, we konden het niet laten. Het mesh-wifi-systeem van Amazon, dat Eero wordt genoemd, heeft deze Black Friday 40% verlaagd van de vraagprijs.

Het drievoudige pakket is meestal te koop voor £ 249, maar het is vanaf vandaag tot eind november te koop voor £ 149,40 - een enorme besparing van 40%.

Dus wat is een mesh-netwerk? Het klinkt misschien saai, maar het is het tienvoud waard, want dit onzichtbare netwerk vergroot de sterkte van je wifi-signaal om een grotere afstand te overbruggen, zwakke plekken te versterken en ervoor te zorgen dat al je technologie de beste signaalsnelheid heeft als ze verder weg zijn van de hoofdrouter.

Als je spin-outs krijgt op Netflix omdat het voor de 30e keer wordt gebufferd tijdens een film, zal dit soort instellingen helpen om daar een einde aan te maken.

Met drie units in het pakket kunt u ze alle drie met elkaar verbinden, hetzij op verschillende punten in uw huis, of zelfs effectief draadloos doorlussen om signaal door bijvoorbeeld uw tuin te sturen - misschien in een kantoor dat u heeft laten bouwen. aan het einde ervan?

Bovendien is de zelfstandige Eero Wi-Fi-router / extender van Amazon ook verkrijgbaar met 40% korting - nu £ 59,40 in plaats van £ 99 .

Deze enkele zelfstandige eenheid voegt toe aan uw bestaande router om het signaal te versterken. Het is een nette, eenvoudigere oplossing.

