Nu heeft Echo Dot with Clock zijn prijs verlaagd bij Amazon UK

(Pocket-lint) - Amazon UK geeft korting op zijn Echo Dot met klok - ja, het nieuwe bolvormige model. Het kost nu £ 38,99 in plaats van £ 59,99 . Dus het is over de hele linie £ 10 meer dan de standaard Echo Dot, net als vóór de verkoop.

De 4e generatie Dot is tegenwoordig een geweldige stand-alone luidspreker voor muziek, terwijl het gemakkelijker is in te stellen dan ooit met behulp van de Alexa-app. The Dot with Clock beschikt over alle mogelijkheden van Alexa, terwijl er ook de belangrijkste LED-klokweergave is die ook het huidige volume of de temperatuur kan weergeven wanneer je Alexa om het weer vraagt.

Het is ook compatibel met alle belangrijke muziekservices zoals Spotify, Amazon Music, Apple Music en Deezer, naast radio van TuneIn en BBC Sounds.

In onze Echo Dot with Clock review zeiden we: "Als je op zoek bent naar een slimme luidspreker voor een bureau of nachtkastje, dan is de Dot with Clock een no-brainer - maar neem de standaard Dot als je de klok niet nodig hebt, of Cursus."

Als je de standaard Echo Dot wilt die op dit moment ook beschikbaar is voor een mooie deal.

