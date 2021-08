Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Buiten Prime Day en Black Friday zijn er nog een aantal geweldige deals te krijgen op Amazon-apparaten. Een daarvan is op de nieuwste 4e generatie Echo Dot - nu met 40 procent korting.

De Echo Dot is Amazons populairste slimme speaker met Alexa, vooral omdat hij opnieuw is uitgevonden in een bolvorm met beter geluid en de lichtring aan de onderkant. Het is zeker esthetisch aantrekkelijker dan zijn voorganger.

Alle mogelijkheden van Alexa zijn aan boord, zoals ondersteuning voor Skills evenals smart home control en compatibiliteit met alle belangrijke muziekdiensten. Spotify, Amazon Music, Apple Music en Deezer worden elk ondersteund, naast radio van TuneIn en podcasts en luisterboeken van verschillende providers. In onze recensie zeggen we dat de Dot meer lijkt op een miniversie van de Echo op ware grootte dan ooit en - dankzij nieuwe internals - klinkt en werkt hij ook beter dan ooit.

Het is tegenwoordig een veel betere stand-alone luidspreker voor muziek, terwijl het gemakkelijker dan ooit te installeren is met behulp van de Alexa-app.