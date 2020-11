Amazon heeft zojuist een Product Red-versie van zijn gloednieuwe Echo 4th gen onthuld

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon heeft een Project Red-versie aangekondigd van zijn bijna nieuwe 4e generatie Amazon Echo slimme luidspreker. Het is zeker opvallend qua uiterlijk. Amazon doneert £ 10 / £ 10 van elke (echo) RED-verkoop aan het Global Fund om COVID-19-respons en HIV / AIDS-programmas in Afrika bezuiden de Sahara te ondersteunen.

squirrel_widget_3683651

Het apparaat is precies hetzelfde als de andere versies - het is ook verkrijgbaar in antraciet, schemeringblauw en gletsjerwit. Het biedt ondersteuning voor Zigbee en Bluetooth, terwijl het alles kan wat Alexa kan, met ondersteuning voor Spotify Connect en Amazon Music, Apple Music en Deezer naast BBC Sounds en de duizenden Alexa-vaardigheden die beschikbaar zijn.

In onze recensie van de nieuwe Echo prezen we de audio, snelheid van Alexa (dankzij nieuwe hardware erin) en we denken dat het van grote waarde is - we hebben alleen een voorbehoud geuit over het feit dat de lichtring soms enigszins moeilijk te zien is dankzij de positionering op de onderkant van de luidspreker.

Je kunt de nieuwe 4e generatie Echo ook krijgen als onderdeel van een bundeldeal met een Philips Hue-lamp, dus hier zijn de laatste prijzen daarvoor:

squirrel_widget_3683650

Geschreven door Dan Grabham.