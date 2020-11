Amazon maakt het voor Alexa gemakkelijker om nieuwe apparaten te ontdekken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Slimme assistenten zijn geweldig - het is onmiskenbaar fantastisch om uw slimme huis met alleen uw stem te kunnen bedienen. Soms kan het echter een gedoe zijn om nieuwe apparaten in te stellen en ervoor te zorgen dat alles is aangesloten.

Er is echter goed nieuws: het leven met je favoriete slimme assistent en een steeds groter wordend huis vol slimme producten voor thuis wordt gemakkelijker.

Amazon maakt het schijnbaar eenvoudiger om compatibele smarthome-apparaten met Alexa te verbinden met slechts een paar tikken.

Beginnend in de VS, wordt Device Discovery gestroomlijnd om het proces van het verbinden van je verschillende smart home-apparaten met Amazon Alexa een stuk eenvoudiger te maken. Wanneer Device Discovery is ingeschakeld met de Alexa-app, kunnen gebruikers naar de sectie meer gaan om nieuwe apparaten te zoeken.

Met andere slimme apparaten voor thuisgebruik die al op uw Wi-Fi-thuisnetwerk staan, kan de app snel verbinding maken, zodat u ze vervolgens aan elkaar kunt koppelen en ze eenvoudig kunt bedienen met Alexa. Maak je geen zorgen, je hoeft geen verbinding te maken met alles wat je vindt.

Geschreven door Adrian Willings.