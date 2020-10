Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon Fire-tablets zouden een nieuw menu moeten krijgen waarmee je Alexa-compatibele smart home-gadgets gemakkelijk kunt bedienen.

Amazon kondigde (via ZDNet en Engadget ) het nieuwe menu aan op 27 oktober 2020. De Fire-tablet-exclusieve functie, genaamd The Device Dashboard, wordt blijkbaar vanaf dinsdag uitgerold en is toegankelijk via een nieuwe Smart Home-knop aan de linkerkant van de navigatie bar.

Amazon zei naar verluidt dat de nieuwe interface bedoeld is voor situaties waarin "aanraking misschien handiger is dan spraak". Houd er rekening mee dat Fire-tablets en andere Alexa-apparaten al lang in staat zijn om smarthome-apparaten te bedienen met gesproken opdrachten, dus The Device Dashboard biedt meer mogelijkheden voor het besturen van uw slimme huis. Stel u voor dat u een Fire-tablet monteert om te gebruiken als een smarthome-hub met touchscreen.

Volgens Amazon hoef je een app niet te sluiten om toegang te krijgen tot The Device Dashboard op je Fire-tablet; open het gewoon vanuit de navigatiebalk. Het is echter alleen beschikbaar op nieuwere Amazon-tablets, zoals de Fire HD 8, 2019 Fire 7 , 2019 Fire HD 10 en 2020 Fire HD 8 .

Raadpleeg onze handleidingen voor meer informatie over Alexa en Fire-tablets en hoe ze werken:

Geschreven door Maggie Tillman.