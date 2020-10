Help Alexa in het VK te verbeteren door zelf vragen te beantwoorden met Alexa Answers

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon heeft Alexa Answers gelanceerd in het VK. De functie werd eerder gelanceerd in de VS en is een crowdsourcing-tool, waarmee goed geïnformeerde Alexa-gebruikers vragen kunnen beantwoorden waarvan Alexa het antwoord nog niet weet.

En dat betekent in de eerste plaats gelokaliseerde of actuele informatie (vooral voor het VK specifieke dingen) die de database van Alexa op een andere manier niet heeft bereikt.

Sinds de lancering in de VS een paar jaar geleden, zegt Amazon dat "honderdduizenden antwoorden" zijn gedeeld. Als je Alexa om het antwoord vraagt op een vraag die is bijgedragen door een communitylid, zal Alexa je vertellen dat het is ingediend via Alexa Answers. Ingediende antwoorden worden nog steeds gemodereerd voordat ze andere Alexa-gebruikers bereiken via hun slimme luidsprekers of andere apparaten.

U kunt zich eenvoudig via uw Amazon-account aanmelden bij Alexa Answers en door de vragen bladeren om ze per categorie te beantwoorden of de veelgestelde vragen of de nieuwste vragen bekijken.

In ruil voor je kennis kun je punten verdienen en op scoreborden komen, maar er is geen tastbare beloning voor je werk.

"We indexeren altijd een enorme hoeveelheid informatie", zegt Alexa Experience Manager Dennis Stansbury van Amazon UK tijdens een briefing over Alexa Answers met Pocket-lint. "[Maar] er zijn veel van soortgelijk kleine feiten, dingen die soms niet in een traditionele database zitten, niet beschikbaar zijn via extractie van feiten of andere bronnen die we gebruiken met ML (machine learning) om erachter te komen en dus is dit een geweldige manier om te proberen die hiaten op te vullen. "

We vroegen Stansbury of Alexa Answers de laatste 10 procent van de vragen invult die niet op een andere manier kunnen worden beantwoord - de dingen die door het net zijn geglipt. "Je kunt het zo zien", zegt hij, "maar waar je aan moet denken, is dat de problemen altijd moeilijker worden.

"Wat mensen jaren geleden vroegen, is drastisch anders dan wat ze nu vragen. Naarmate we beter worden, verandert ook de vraag naar wat klanten kunnen vragen. Je weet eerder dat je misschien niet dacht om iets te vragen . Maar naarmate Alexa beter wordt en je meer zelfvertrouwen hebt, zou je steeds meer vragen kunnen stellen over dingen die net buiten de grenzen vallen. Dus in termen daarvan hopen we dat dit ons verder helpt. "

Geschreven door Dan Grabham.