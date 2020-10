Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon geeft korting op een aantal eigen apparaten voor Prime Day 2020, waaronder de Fire TV-herschikking, die nu de helft is.

Deze DVR-box is een twee jaar oude toevoeging aan de Fire TV-reeks van home entertainment-apparaten en kan programmas streamen vanaf een HD-antenne om te bekijken op je Echo Show, Amazon Fire TV of op een mobiel apparaat. Het kan zelfs opgenomen live-tv naar uw Echo Show sturen - maximaal vier shows tegelijk, zodat u deze op meerdere apparaten kunt streamen. En dankzij de ingebouwde Alexa kun je dingen doen zoals opnames verwijderen of plannen met je stem.

In wezen geeft het uw tv-installatie meer flexibiliteit.

Fire TV Recast beschikt over twee tuners en een DVR van 500 GB, maar er is ook een optie met vier tuners van 1 TB. Beide modellen krijgen een korting van $ 100.

Amazon zei dat Fire TV Recast kan worden toegevoegd aan de kanaalgids en dat je het kunt gebruiken om lokaal nieuws en kanalen zoals ABC, The CW en NBC te bekijken. Bovendien helpt een functie in de Alexa-app je erachter te komen waar je je HD-antenne moet plaatsen voor een goed signaal.

De Fire TV Recast kost normaal $ 229,99 en is nu gedaald tot $ 129 (twee tuners) en $ 179 (vier tuners). Het werd voor het eerst uitgebracht in 2018.

Prime Day is de jaarlijkse verkoop van Amazon, exclusief voor Prime-leden die zich abonneren op Amazon Prime . Dit jaar krijgen Prime-leden in de VS, het VK en verschillende andere landen over de hele wereld van 13 oktober tot 14 oktober toegang tot duizenden kortingen op Amazon. Pocket-lint belicht de beste deals voor Amerikaanse en Britse Prime-leden in de volgende ronden:

We hebben ook een gids op Amazon shopping tips, trucs en hacks hier .

Geschreven door Maggie Tillman.