Ontvang $ 10 / £ 10 korting op de Blink Mini compacte indoor beveiligingscamera - nu $ 25 / £ 25

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Blink Mini van Amazon is een supercompacte bewakingscamera voor binnen met dag- en nachtmodus, bewegingsdetectie en tweeweg audio. En Amazon heeft een geweldige deal voor Prime Day 2020 - op voorwaarde dat je een Prime-lid bent.

De deal betekent dat je $ 10 / £ 10 korting krijgt, dus de Blink Mini kost nu slechts $ 25 / £ 25 voor een beperkte periode.

Ontvang de Blink Mini-deal op Amazon US of Amazon UK

Blink Mini neemt een Full HD 1080p-resolutie op en heeft tweerichtingsaudio, waardoor u met iedereen in dezelfde kamer als de camera kunt communiceren met de Blink-app. En je kunt natuurlijk ook op die manier beeldmateriaal bekijken.

Het is een bedrade camera, dus je hoeft de batterijen niet uit te schakelen. Het kan ook worden gekoppeld aan Alexa-apparaten zoals de Echo Show om een live feed weer te geven vanuit het camerabeeld.

Na eind 2020 brengt Blink kosten in rekening voor het opslaan van clips in de cloud voor $ 3 per maand. Voorheen laadde Blink niet op om clips op te slaan. De Blink XT2 lijkt zelfs nog een jaar lang gratis cloudopslag voor video te bieden.

Als alternatief heeft Amazon de $ 35 Blink Sync Module 2 , zodat je clips kunt opnemen en lokaal kunt opslaan. Sluit een USB-stick aan en u kunt video opslaan van maximaal 10 verschillende Blink Mini-cameras.

U kunt dan al uw Blink Mini-beelden bekijken vanaf de USB-drive zelf (indien aangesloten op een pc) of vanaf de Blink Home Monitor.

Geschreven door Dan Grabham.