Amazon UK onthult vroege Prime Day-deals: geweldige kortingen op Echo- en Kindle-apparaten

(Pocket-lint) - Amazon Prime Day is wanneer Amazon zijn deuren opent voor koopjesjagers met een enorme online verkoop en het begint vanavond om middernacht in het VK en de VS.

Amazon heeft echter al een aantal vroege Prime Day-deals vrijgegeven voor Echo-apparaten en de Kindle Paperwhite. Er zijn een aantal verbluffende deals voor Amazons eigen Echo Studio en met name de Echo Dot. Bekijk de nieuwste deals en aanbiedingen op Amazons UK Prime Day Deals Hub .

Als je mee wilt doen aan de actie, moet je je aanmelden voor Amazon Prime. Amazon Prime is in feite de lidmaatschapsservice van Amazon. Het biedt u een hele reeks voordelen, van vroege toegang tot deals, Prime Video, gratis levering en nog veel meer.

Er is een gratis proefperiode van 30 dagen, dus het is de moeite waard om je voor te bereiden op de Prime Day-shoppingdeals:

Dit zijn slechts het begin van het aanbod van Amazon Prime Day. We houden alle geweldige deals bij terwijl ze plaatsvinden - dus houd onze beste Prime Day-deals voor het VK in de gaten, als je in de VS bent, dan hebben we ook een US Prime Day-deals-pagina .

Geschreven door Dan Grabham.