Selecteer Amazon Echo UK-prijzen nog steeds verlaagd na Prime Day

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon Prime Day is misschien voorbij, maar er zijn nog steeds enkele grote kortingen op Echo-apparaten in het VK.

We hebben de beste hier voor je op een rij gezet:

• Amazon Echo Show 5 (1e generatie) - bespaar £ 30, nu £ 49,99: Amazons kleinste Echo Show, perfect voor de slaapkamer. Bekijk het aanbod op Amazon

• Amazon Echo Show 8 (1e generatie) - bespaar £ 20, nu £ 79,99: Amazons middelgrote Echo Show, ideaal voor elke kamer. Zie deal op Amazon

• Amazon Echo (4e generatie) - bespaar £ 20, nu £ 69,99: de nieuwste versie van de Echo krijgt een goede korting, ideaal voor spraakbesturing van je muziek en smart home. Bekijk de deal op Amazon

• Amazon Echo Dot (4e generatie) - bespaar £ 15, nu £ 34,99: Amazons kleinere Echo-apparaat krijgt 50 procent korting, een perfecte aanvulling op je huis. Bekijk het aanbod op Amazon

Zelfs nu Prime Day voorbij is, houden we alle geweldige deals bij terwijl ze plaatsvinden - dus houd onze beste Prime Day-deals voor het VK in de gaten, als je in de VS bent, dan hebben we een US Prime Day-deals pagina ook .

Wanneer is Black Friday 2021? De beste Black Friday-deals voor de VS zijn hier Door Maggie Tillman · 7 December 2020 Ah, het is weer het seizoen. Het seizoen van kerstuitverkoop!

Geschreven door Dan Grabham.