Apple Podcasts is nu beschikbaar via Amazon Alexa op Echo, Fire TV en meer

(Pocket-lint) - Apple Podcasts zijn nu beschikbaar op Amazon Alexa-apparaten in het VK en Ierland. De verhuizing volgt op het nieuws dat Amazon Music in navolging van Spotify podcasts toevoegt aan zijn eigen service. Podcasts lijken zeker een steeds groter wordend strijdtoneel tussen services te worden en het zal interessant zijn om te zien hoe dit de relatie tussen Apple Podcasts en Apple Music in de toekomst beïnvloedt.

Apple Music kwam begin vorig jaar naar Echo-apparaten , dus het is verrassend dat het zo lang heeft geduurd voordat Apples Podcasts-app verscheen op slimme Echo-luidsprekers - evenals luidsprekers van derden die Alexa en Amazons eigen Fire TV-systeem gebruiken.

Het proces lijkt sterk op het instellen van Apple Music, maar in plaats van je standaardmuziekservice in de Alexa-app te wijzigen, moet je in plaats daarvan je podcastprovider wijzigen.

Ga in de Alexa-app naar Instellingen, selecteer Muziek en podcasts en koppel daar Apple Podcasts met je Apple ID. Tik op Nieuwe service koppelen om te starten. Je kunt er standaard Alexa-uitingen mee gebruiken, zoals: Alexa, speel Football Weekly op Apple Podcasts en Alexa, 30 seconden vooruitspoelen.

Je kunt hier meer lezen over de vaardigheid Apple Podcasts .

Geschreven door Dan Grabham.