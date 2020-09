Amazon Echo Laat 10 pannen zien en zoomt door de kamer terwijl je beweegt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon heeft een nieuwe 10-inch Echo Show gelanceerd ter vervanging van het bestaande twee jaar oude apparaat .

Het apparaat van de derde generatie is voorzien van een motor zodat het door de kamer kan pannen en zoomen terwijl je een videogesprek voert - wat een beetje lijkt op de functie in de portal van Facebook om de camera bij je te houden. Het zorgt er ook voor dat het scherm naar je toe gericht blijft - handig als je aan het koken bent of je door een kamer beweegt, zoals een keuken.

Je kunt het ook gebruiken als een externe camera om in te checken bij je huis, wat werkt met Alexa Guard .

squirrel_widget_2683477

Amazon biedt ook ondersteuning voor Netflix en videogesprekken zoals Zoom en Amazons eigen Chime met het apparaat (het had Zoom for Show al bevestigd), wat bijdraagt aan de Skype-ondersteuning in eerdere Echo-apparaten. Er is echter nog steeds geen YouTube.

Het voegt ook privacyfuncties toe, zoals de fysieke sluiterknop van de camera van de Echo Show 5 en Show 8 . Het apparaat ondersteunt ook Zigbee en heeft ook een Amazon Sidewalk-hub .

Amazon heeft naast het apparaat ook enkele nieuwe Alexa-mogelijkheden aangekondigd.

Later dit jaar kan Alexa alle eerder opgeslagen spraakopnamen verwijderen die aan je account zijn gekoppeld. Je kunt gewoon vragen: "Alexa, verwijder alles wat ik heb gezegd."

Je zult ook kunnen vragen "Alexa, hoe kan ik mijn privacy-instellingen controleren?" - Alexa stuurt je een directe link in de Alexa-app naar je Alexa-privacyinstellingen.

U kunt nu ook kiezen of u uw spraakopnamen wel of niet wilt opslaan. Als je ervoor kiest om je spraakopnamen niet op te slaan, worden ze automatisch verwijderd nadat Alexa je verzoek heeft verwerkt. Alle eerder opgeslagen opnames worden ook verwijderd.

Geschreven door Dan Grabham.