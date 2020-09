De nieuwe Echo-apparaten van Amazon zijn bolvormig en nu veel slimmer

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon heeft een nieuwe versie van de Amazon Echo aangekondigd en het heeft de apparaten in een totaal nieuwe richting gestuurd, van de cilindrische vorm naar een bol.

Het is niet de eerste keer dat er een sferische echo is - de Echo Spot was als een bal met een display - maar dat is nu de vorm voor de volgende generatie Echo-apparaten.

Het is ook een slimmer apparaat, aangedreven door het AZ1 Neural Edge-silicium, het is nu veel energiezuiniger, verbruikt tot 20 procent minder, terwijl het ook sneller is om commandos te verwerken - waarbij Alexa zegt dat het 2x sneller is bij spraakverwerking.

De nieuwe Echo neemt de vaardigheden van de vorige Echo Plus over, dus het wordt een Zigbee-hub voor betere slimme huiscontrole, evenals een Sidewalk-brug.

Er wordt gezegd dat de muziekprestaties beter zijn en adaptief geluid bieden dat zich aanpast aan de kamer waarin je ze hebt geplaatst. Maar dat is niet alles, want de nieuwe Echo heeft ook een extra tweeter aan de binnenkant, dus het zou beter moeten zijn in het leveren van die audio, waarbij Amazon zegt dat het Dolby-verwerking heeft.

Naast de fysieke veranderingen wordt Alexa een stuk slimmer en biedt het meer natuurlijke taal voor een meer richtinggevende gespreksaanpak, met de mogelijkheid om meer persoonlijke profielen in te stellen.

De nieuwe Amazon Echo kost $ 99,99, en de Echo Dot krijgt ook een vernieuwing in het nieuwe ontwerp - zowel de Echo Dot als de Echo Dot met klok, die respectievelijk $ 49,99 en $ 59,99 kosten. Pre-orders gaan open vanaf 24 september en worden later in het jaar verzonden.

Geschreven door Chris Hall.