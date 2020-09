Amazons september Alexa en Echo-evenement: wat te verwachten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon organiseert op donderdag 24 september een Devices and Services-lanceringsevenement.

Hoewel we de afgelopen drie jaar in Seattle zijn geweest voor het evenement, zullen de dingen dit keer een beetje anders zijn en - natuurlijk - neemt het de vorm aan van een online presentatie die begint om 10.00 uur PDT, 13.00 uur EDT, 18.00 uur BST, 19.00 uur CEST en 22.30 uur IST.

Het zal echter niet openbaar beschikbaar zijn, dus u moet Pocket-lint in de gaten houden voor het laatste nieuws van de presentatie.

Zoals eerder heeft Amazon gezegd dat dit evenement gerelateerd is aan "apparaten en services", wat betekent dat we niet alleen nieuwe hardware krijgen. Vorig jaar werd aangekondigd dat je je Alexa-opnames kon verwijderen wanneer je maar wilde. Bovendien gaf het een preview van een reeks stemmen van beroemdheden voor Alexa.

In termen van hardware heeft Amazon vorig jaar de standaard Echo vernieuwd, een voorbeeld van Echo Studio bekeken en de Echo Dot met Clock plus de Echo Flex-plug-in gelanceerd.

squirrel_widget_167730

Amazon onthulde ook een slimme ring (Echo Loop), slimme bril (Echo Frames) en een slimme oven die past bij de reeds gelanceerde magnetron en deze keer zullen we ongetwijfeld een aantal andere ideeën tegen de muur gooien in de hoop dat sommige zullen blijven plakken (we dachten daar aan de Echo Wall Clock , maar in feite is die van ons een aas). Hoe zit het met de Echo Glow ? Nee, we hebben er ook geen gezien.

squirrel_widget_158224

Bovendien waren er Echo Buds, Amazons eerste poging tot echte draadloze oortelefoons. Ten slotte waren er nieuwe Eero-routers en Ring-cameras van de submerken van Amazon.

Dit jaar verwachten we niet zo veel apparaten die zullen worden gelanceerd, maar dat hebben we al eerder gezegd ... Vanwege de huidige mondiale situatie is Amazon deze keer misschien niet zo experimenteel wat betreft de opstelling, maar we zullen zien.

De standaard Echo-luidspreker kreeg vorig jaar een nieuw leven, terwijl de duurdere Echo Studio zacht werd gelanceerd voor zijn uiteindelijke debuut in november.

Maar de Echo Plus lijkt nu het einde van zijn levensduur te hebben bereikt (geen wonder, want de 3e generatie Echo heeft dezelfde audiomogelijkheden) en er is dus zeker ruimte voor een vernieuwde Echo Plus tussen de standaard Echo en de Studio, rond de $ 130 / £ 130 mark.

squirrel_widget_167738

Zou er ook een vervanging kunnen zijn voor de al lang bestaande Amazon Tap - de draagbare Echo die nooit Europa heeft bereikt? We hebben naast Sonos Move andere draagbare Echo-apparaten van andere leveranciers gezien, zoals UE en Pure, maar zou Amazon zijn eigen apparaat kunnen aankondigen?

Het is eerlijk om te zeggen dat de eerste versie van de Alexa Buds niet zo goed was als ze hadden kunnen zijn. Ze bogen op waterbestendigheid en door Bose verbeterde ruisonderdrukking, maar waren plakkerig terwijl het geluid verbeterd moest worden.

squirrel_widget_167802

Verwacht een versie van de tweede generatie - of misschien een Pro-versie - om het op te nemen tegen Apples AirPods Pro en tal van andere rivalen.

Sinds de 10-inch Echo Show twee jaar geleden debuteerde, hebben we twee, veel beter ontworpen apparaten debuteerde in de vorm van de Echo Show 5 en Echo Show 8 , de laatste op dit evenement vorig jaar.

squirrel_widget_148875

Verwacht dus een grotere Echo Show die debuteert die niet alleen goed klinkt, maar er ook goed uitziet. Er zou ook een scherm met een hogere resolutie moeten zijn, hoewel het enige dat Echo Show exponentieel nuttiger zou maken, native YouTube is en ondersteuning voor meer videobelservices dan alleen Skype ...

Vorig jaar vonden de aankondigingen van Fire TV plaats tijdens de IFA-show in Berlijn. Maar aangezien die show dit jaar om voor de hand liggende redenen is teruggeschroefd, valt het op dit evenement. Verwacht verdere aankondigingen van tvs waarop Alexa is ingebouwd in het scherm zelf. Dat betekent meer tvs met het Fire TV OS en een nieuwe Fire TV Streaming Stick op instapniveau .

squirrel_widget_166802

Mogelijk krijgen we ook een verbeterde Fire TV Cube. Het apparaat van de tweede generatie werd vorig jaar geïntroduceerd en had veel belofte voor het bedienen van settopboxen, tvs en soundbars met Alexa, maar het was moeilijk in te stellen zoals we in onze recensie ontdekten (de gebruikersrecensies zijn niet mooi lezen, ofwel).

Google gebruikte de laatste paar Google I / O-evenementen (vóór de niet-bestaande in 2020) om de richting en kracht van Google Assistant echt te laten zien - bellen met Duplex is een supervoorbeeld.

Kunnen we ook kijken waar Alexa ons in de toekomst naartoe kan brengen? Hoewel Alexa Skills and Routines ervoor zorgen dat de assistent tot veel meer in staat is, heeft Alexa een klein nadeel ten opzichte van Siri of Google Assistant omdat het niet standaard op miljoenen telefoons staat.

Amazon heeft nu verschillende slimme woonaccessoires, waaronder een slimme stekker, terwijl er in de VS Alexa Guard is - een service waarbij je Echo luistert naar problemen. Kunnen we al deze dingen beter beheren, plus enkele andere goedkope opvulmiddelen zoals raam- of deuralarmen?

We vragen ons ook af of Amazon zal proberen de slimme thermostaatmarkt eindelijk te betreden om de strijd aan te gaan met Google Nest (en Hive).

En natuurlijk bezit Amazon ook Ring en Blink die deurbellen en cameras maken. Maar we krijgen geen nieuwe producten van hen, aangezien zowel Ring als Blink onlangs nieuwe producten hebben aangekondigd.

squirrel_widget_238298

De slimme thuisinspanning van Amazon voelt momenteel echter allemaal een beetje stukje bij beetje aan, afgezien van het uitstekende Ring-ecosysteem.

Er kan ook meer informatie zijn over een bredere uitrol van de autonome Amazon Scout-bezorgkarren of meer informatie over de uitrol van Amazon Fresh .

Geschreven door Dan Grabham.