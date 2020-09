Amazon zal op 24 september nieuwe Echo-apparaten lanceren

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon heeft zojuist aan Pocket-lint bevestigd dat het aanstaande donderdag 24 september een Devices and Services-evenement zal houden. Het evenement vindt plaats om 10.00 uur PT, 13.00 uur ET, 18.00 uur BST en 19.00 uur CEST.

Amazon heeft de afgelopen jaren zon evenement gehouden op het hoofdkantoor in Seattle, maar dit jaar zal het natuurlijk virtueel zijn.

Er is echter geen bevestiging of het evenement live naar het publiek zal worden gestreamd of niet. We verwachten echter dat het de vorm aanneemt van een presentatie door Dave Limp, chef van Amazon-apparaten - de uitnodiging die we kregen, suggereerde alleen dat "wat nieuws" zou worden gedeeld.

Het gedeelte Services van de evenementnaam verwijst vaak naar Alexa-mogelijkheden, maar het kan ook verband houden met Amazon Prime (Video), Amazon Fresh of andere aanbiedingen zoals Alexa Guard.

Tijdens het evenement van vorig jaar heeft Amazon een voorbeeld van de Echo Studio bekeken en de nieuwe standaard Echo , de Echo Flex en een nieuwe Echo Dot gelanceerd.

We denken dat het evenement deze keer groot zou kunnen zijn op apparaten met schermen - de belangrijkste Echo Show is nu een paar jaar oud en moet worden vernieuwd, ook al hebben we vorig jaar de Echo Show 5 en Show 8 gekregen .

Evenzo lijkt de Echo Plus het einde van zijn levensduur te hebben bereikt, omdat de goedkopere Echo net zo goed klinkt als hij. Dus kunnen we een nieuwe Echo Plus krijgen om onder Echo Studio te plaatsen?

Vorig jaar toonde het ook Amazon Echo Buds , de eerste generatie echt draadloze oordopjes met Alexa - kunnen we daar een vervolg op zien?

En dan was er nog een slimme ring van Echo Loop en een slimme bril van Echo Frames - misschien zien we deze keer andere experimentele apparaten.

Geschreven door Dan Grabham. Bewerken door Chris Hall.