Alexa-routines maken en delen met anderen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Degenen onder jullie die Alexa Routines hebben ingesteld om je Alexa-apparaten en slimme woonaccessoires te automatiseren, kunnen nu anderen je eigen ervaring laten proberen.

Routines bieden veel opties, en het mooie is dat je kunt experimenteren om de acties te krijgen die je wilt. Alles wordt vermeld in het gedeelte Routines van de Alexa-app en het is gemakkelijk om ze te maken of een routine te verwijderen als je besluit dat deze niet het juiste doet. En vanaf 17 september kun je een routine delen met een vriend. Amazon maakt het in wezen gemakkelijker om aan de slag te gaan met het gebruik van de functie, met deelbare URL-links voor klanten in de VS.

Amazon zei dat je een routine die je hebt gemaakt kunt delen door de Alexa-app te openen, de routine te selecteren die je wilt delen en vervolgens te kiezen of je de routine wilt verzenden via sms, e-mail of sociale media. Als je een routine hebt ontvangen en deze wilt gebruiken met je Alexa-apparaten, klik dan op de URL van de routine en de Alexa-app wordt geopend, waar je de instructies op het scherm kunt volgen. U kunt de routine ook verder aanpassen aan uw wensen.

Volg deze stappen om een routine te maken:

Open de Alexa-app. Ga naar het menu en selecteer Routines . Selecteer het + -pictogram in de rechterbovenhoek. Selecteer Wanneer dit gebeurt en kies vervolgens hoe u de routine wilt activeren. Selecteer voor sensorroutines uw geïnstalleerde bewegings- of contactsensor. Voeg een actie toe en kies vervolgens welke actie wordt voltooid. Selecteer Melding verzenden om een melding van een bewegings- of contactsensor te ontvangen . Selecteer onder Van welk apparaat de routine bestuurt. Tik op Maken .

Opmerking: om een routine te wijzigen of te verwijderen, ga je naar het gedeelte Routines in de Alexa-app. Kies een routine in het gedeelte Ingeschakeld om uw wijzigingen aan te brengen.

Volg deze stappen om een routine te delen:

Ga naar Routines in de Alexa-app. Selecteer de routine die je wilt delen. Klik op delen. Verzend de routine via sms, e-mail of sociale media.

Volg deze stappen om een gedeelde routine te gebruiken:

Klik op de gedeelde URL-link op uw mobiele apparaat. Volg de instructies op het scherm in je Alexa-app. Zoek naar opties in gele tekst, die meer velden toont om de installatie te voltooien.

Amazon heeft een paar routines gedeeld die je nu kunt gebruiken:

Geschreven door Maggie Tillman.