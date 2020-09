Krijg 25 procent korting op de Blink XT2 slimme beveiligingscamera voor binnen / buiten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon heeft korting gegeven op de uitstekende Blink XT2-beveiligingscamera in zowel de VS als het VK, met $ 25 / £ 25 korting, wat veel waar voor je geld vertegenwoordigt.

De camera voegt buitenmogelijkheden toe als een verbetering ten opzichte van de eerste generatie versie. De Blink XT2 is weerbestendig met een IP65-rating) terwijl er standaard Full HD-opname is. U krijgt ook tweerichtingsaudio en infrarood nachtzicht.

De cameras zijn zo ontworpen dat ze gemakkelijk kunnen worden geïnstalleerd zonder dat er gereedschap of bedrading nodig is. Bovendien is er, in tegenstelling tot spullen van Ring die ook eigendom is van Amazon, geen oplaadbare batterij. In plaats daarvan werkt de XT2 op twee alledaagse AA-batterijen, maar de vermelde batterijlevensduur is twee jaar, mits je maar 60 seconden per dag aan opnames doet.

Dat is te danken aan een energiezuinige processor. Inderdaad, Blink schat dat je maar liefst 80.000 seconden aan video kunt krijgen uit een enkele set AA-batterijen.

De XT2 heeft ook verbeterde bewegingsdetectie en net als bij Ring-apparaten kun je activiteitszones aanpassen zodat je niet zoveel valse waarschuwingen en meldingen krijgt.

Uiteraard werkt de camera met Alexa en kun je de livestreamvideo van de XT2 bekijken via je Echo Spot, Echo Show en Fire TV. Zeg gewoon: "Alexa, laat me de [cameranaam] zien" om de video te zien.

Geschreven door Dan Grabham.