Alexa Bluetooth: hoe u uw Amazon Echo als Bluetooth-luidspreker gebruikt

(Pocket-lint) - Dankzij Amazon zijn slimme luidsprekers de afgelopen jaren een ware rage geworden. Of je de jouwe nu gebruikt om naar muziek in meerdere kamers te luisteren, smart home-opdrachten met je stem uit te voeren of gewoon timers in te stellen tijdens het koken, er is veel dat ze kunnen doen.

Hoewel alle spraakgestuurde dingen geweldig zijn, zijn er momenten dat je gewoon verbinding hoeft te maken met een gewone Bluetooth-luidspreker, en Echo doet dat ook. In deze handleiding laten we u zien hoe u er vanaf uw telefoon verbinding mee kunt maken om het als Bluetooth-luidspreker te gebruiken.

We laten u ook zien hoe u uw echo verbindt met een ander Bluetooth-audioapparaat. Dit kan handig zijn als je een kleinere Echo Dot hebt en / of als je een veel beter klinkende, met Bluetooth uitgeruste stereo hebt waarvan je liever de audio hoort. Maar eerst uw telefoon aansluiten ...

Voordat u iets met de Echo-luidspreker zelf doet, moet u ervoor zorgen dat Bluetooth op uw telefoon is ingeschakeld en dat u zich in uw Bluetooth-koppelingsscherm bevindt.

Op de iPhone:

Open Instellingen> Bluetooth

Schakel Bluetooth in (als dit nog niet het geval is)

Scrol naar beneden waar Andere apparaten staat.

Op Android (proces verschilt enigszins per fabrikant):

Open Instellingen> Verbindingen> Bluetooth

Schakel Bluetooth in (als dit nog niet het geval is)

Tik op Scannen of Nieuw apparaat koppelen (wat uw specifieke Android-versie ook zegt)

Nu zal de lijst op uw telefoon automatisch elk apparaat in de buurt weergeven dat zich in de koppelingsmodus bevindt.

Dit is het moment om de slimme vaardigheden van je Amazon Echo te gebruiken. Zeg gewoon "Alexa, koppel" of "Alexa, Bluetooth aan", en het zou zijn blauwe licht moeten laten pulseren en zoeken.

Zodra je dit hebt gedaan, zou de echo in de lijst op je telefoonscherm moeten verschijnen. Tik op de naam in de lijst en bevestig het koppelen. Nu ben je verbonden en alle muziek of audio van je telefoon wordt nu afgespeeld via de Echo alsof het een standaard Bluetooth-luidspreker is.

Wanneer je nu vanaf je Echo verbinding wilt maken met die specifieke telefoon, kun je gewoon "Alexa, connect to [device name]" of "Connect to my phone" zeggen en het zal dit doen.

Om de verbinding te verbreken, selecteert u handmatig de optie Verbinding verbreken in het Bluetooth-menu op uw telefoon. Of zeg "Alexa, verbreek de verbinding met mijn telefoon".

Volg de volgende eenvoudige stappen om uw Echo te gebruiken om verbinding te maken met andere Bluetooth-audioapparaten (voor een betere audiokwaliteit):

Zorg ervoor dat uw Bluetooth-luidspreker / stereo in de koppelingsmodus staat

Open de Amazon Alexa-app op je telefoon

Zoek Apparaten en tik vervolgens op Echo en Alexa

Tik nu op het specifieke Echo-apparaat dat u wilt gebruiken

Tik op het tandwielpictogram voor instellingen

Tik onder Draadloos op Bluetooth-apparaten

Druk op Een nieuw apparaat koppelen

Nu zou uw luidspreker / geluidssysteem in de lijst op uw scherm moeten verschijnen. Tik op het systeem waarmee u verbinding wilt maken, en nu is uw Echo draadloos verbonden met een extern audioapparaat.

Als je er op elk moment weer verbinding mee wilt maken, kun je je spraakopdracht gebruiken om Alexa, maak verbinding met mijn speaker te zeggen en het zal dit automatisch doen. Om de verbinding te verbreken, zeg je "Alexa, verbreek de verbinding met mijn speaker".

Geschreven door Cam Bunton.