Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon heeft Sidewalk bijgewerkt, het protocol dat apparaten met een laag stroomverbruik, zoals buitencameras of trackers, helpt verbonden te blijven.

Amazon kondigde aanvankelijk Sidewalk aan tijdens zijn jaarlijkse herfstevenement in 2019 , maar de techgigant heeft onlangs onthuld dat Sidewalk is bijgewerkt om nieuwe Ring-apparaten te ondersteunen, evenals nieuwe Echo-apparaten die later in 2020 arriveren. Hier is alles wat je moet weten over Amazon Sidewalk.

Amazon Sidewalk is een draadloos protocol met lage bandbreedte en lange afstanden dat is ontwikkeld voor apparaten met een laag stroomverbruik, met als doel ze beter te laten communiceren over een groot bereik. Bluetooth en wifi bieden vaak niet genoeg bereik, terwijl 5G complex is en veel stroom vereist. Dat is waar Amazon Sidewalk van pas komt.

Hier is hoe Amazon Sidewalk beschrijft:

“We hebben iets bedacht dat we Amazon Sidewalk noemen. Het is een nieuw netwerk met lage bandbreedte dat gebruikmaakt van het reeds bestaande gratis draadloze spectrum van 900 megahertz. We denken dat het geweldig zal zijn om dingen bij te houden, dingen up-to-date te houden - maar in de eerste plaats zal het de afstand vergroten waarop je dit soort eenvoudige, goedkope, gebruiksvriendelijke apparaten kunt bedienen. "

Amazon Sidewalk werkt op de achtergrond. Hiermee kunt u verbinding maken met eenvoudige apparaten en deze zelfs volgen tot op een kilometer afstand. Het doet ons denken aan mesh-netwerken en crowdsourcing. Er zijn twee soorten Sidewalk-apparaten: Sidewalk-bruggen en Sidewalk-apparaten. Sidewalk Bridges bieden verbindingen met Sidewalk-compatibele apparaten.

Volgens Amazon werken sommige apparaten, zoals geselecteerde versies van de Ring Floodlight Cams en de Ring Spotlight Cams, als bruggen en bieden ze verbindingen met Sidewalk-apparaten. Het hele idee is dat iemands Sidewalk Bridge veilig een verbinding kan maken met het Sidewalk-apparaat van iemand anders. Hierdoor ontstaat een netwerk van verbonden apparaten waarmee zoiets als een buitencamera, die zich buiten het Wi-Fi-bereik bevindt, verbonden kan blijven en kan communiceren.

Een ander voorbeeld is dat je een tracker met Sidewalk-functie, zoals een tegel, kunt gebruiken om een ontbrekend item op te sporen terwijl je geen wifi-bereik hebt.

Momenteel zijn alleen Sidewalk Bridges, zoals de Ring Floodlight en Ring Spotlight Cams, beschikbaar. Gebruikers van deze apparaten moeten vóór 1 oktober 2020 een e-mail en een melding in de Ring-app ontvangen met meer informatie over hoe ze kunnen deelnemen aan Amazon Sidewalk en hun instellingen kunnen aanpassen.

Gebruikers van Amazons nieuwe Sidewalk-compatibele Echo-apparaten kunnen hetzelfde verwachten wanneer ze worden uitgebracht, aangezien deze ook als Sidewalk Bridges worden verkocht.

Tile zal naar verwachting het eerste Sidewalk-apparaat van derden zijn. Nieuwe trackers van Tile, die tegen het einde van het jaar verschijnen, zullen het Sidewalk-netwerk gebruiken om klanten te helpen hun verloren portemonnees, portemonnees en rugzakken terug te vinden. Er is ook een nieuwe reeks Ring-apparaten die eigendom zijn van Amazon voor je auto - de Ring Car Cam en Alarm - die Sidewalk gebruiken. andere evenementen.

Amazon Echo Dot (3e generatie en nieuwer)

Amazon Echo Dot met klok (3e generatie en nieuwer)

Amazon Echo Plus (1e generatie en nieuwer)

Amazon Echo Show (1e generatie en nieuwer)

Amazon Echo Show 5 (2019)

Amazon Echo Show 8 (2019)

Amazon Echo Show 10 (2020)

Amazon Echo Spot (2017)

Amazon Echo Studio (2018)

Ring Floodlight Cam (2019)

Ring Spotlight Cam Wired (2019)

Tegel

Ring auto-alarm

De nieuwste versie van Amazon Sidewalk wordt als eerste uitgebracht voor gebruikers met Ring Spotlight Cams en Ring Floodlight Cams ergens in september 2020, voordat deze later dit jaar op nieuwere Echo-apparaten komt. Apparaten die geschikt zijn voor trottoirs, zoals Tile en het Ring Car Alarm, zullen later dit jaar ook beschikbaar zijn.

Bekijk hier de pagina met veelgestelde vragen van Amazon voor meer informatie.

Geschreven door Maggie Tillman.