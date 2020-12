Alexa, wat heb ik vast? Hoe Alexas Show and Tell-functie werkt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Show and Tell helpt Echo Show- en Alexa-gebruikers met een visuele beperking. De functie bestaat al meer dan een jaar in de VS, maar wordt net gelanceerd in het VK. Het werkt op alle Echo Show-apparaten omdat het de camera nodig heeft om te functioneren.

Als je blind bent of slechtziend bent, kan het soms handig zijn als er iemand in de buurt is om je bijvoorbeeld te laten weten welke doos ontbijtgranen je vasthoudt voordat je een kom inschenkt. Hetzelfde geldt voor potten met eten of zelfs kleding die je inpakt voor een reis.

Dat is waar de Show and Tell-functie van pas komt.

Om Alexa te vragen een item te identificeren, zeg je gewoon: "Alexa, wat heb ik vast?" of "Alexa, wat heb ik in mijn hand?"

Amazon ontwikkelde het op basis van feedback van gebruikers en werkte samen met het Vista Center voor blinden en slechtzienden in Californië aan onderzoek en ontwikkeling. Hiermee kun je in wezen een item voor een ondersteunde echo houden en Alexa om hulp vragen bij het identificeren van wat je vasthoudt. Alexa geeft dan een antwoord, zodat je voor hulp niet op anderen hoeft te vertrouwen.

"Of een klant nu een tas met boodschappen doorzoekt, of probeert te bepalen welk item er op de toonbank is weggelaten, we willen die momenten eenvoudiger maken door deze items te helpen identificeren en klanten de informatie te geven die ze op dat moment nodig hebben", legt uit Amazon.

Met Show and Tell kunnen blinde en slechtziende gebruikers een item voor de Echo Show-camera houden en Alexa om hulp vragen bij het identificeren van het item. Dit is mogelijk dankzij geavanceerde computervisie en machine learning-technologieën voor objectherkenning, legde Amazon uit in een blogpost.

"Het helpt enorm en bespaart enorm veel tijd omdat de Echo Show gewoon op mijn aanrecht staat en ik niet op zoek hoef te gaan naar een ander hulpmiddel of persoon om me te helpen iets te identificeren. Ik kan het alleen doen door het gewoon te vragen Alexa, "zei Vista Center Manager Stacie Grijalva.

Geschreven door Maggie Tillman. Bewerken door Dan Grabham.