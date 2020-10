Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon heeft de prijzen van sommige van zijn Echo Show-modellen verlaagd in vroege Prime Day-deals, wat betekent dat je heel gemakkelijk contact kunt houden met vrienden en familie via Alexa Calling, terwijl je wat geld bespaart op de hardware.

Het kleine maar briljante slimme display van Show 5 kost slechts £ 39,99 op Amazon UK . Dat is een besparing van £ 40 op de normale prijs van £ 79,99.

squirrel_widget_148875

De Amazon Echo Show 5 is een kleinere versie van de originele slimme assistent van Echo Show met een scherm. Als zodanig is er volledige Alexa-ondersteuning, dus het heeft het volledige scala aan functies, maar zonder zoveel ruimte in te nemen. Ideaal voor op een bureau of kleine tafel.

Amazon heeft ook de prijs van de Echo Show 8 verlaagd, iets groter en met een betere geluidskwaliteit. Nogmaals, je hebt nog steeds alle functionaliteit van Alexa, dus dit zal vragen beantwoorden, je slimme huis besturen en je muziek afspelen, en Alexa Calling aanbieden.

Amazon heeft de prijs met maar liefst £ 60 verlaagd , nu slechts £ 59,99 .

squirrel_widget_167746

Je kunt ook videogesprekken voeren via Skype of luisteren naar Spotify, Amazon Music, TuneIn Radio en Apple Music en nog veel meer.

Geschreven door Dan Grabham. Bewerken door Chris Hall.