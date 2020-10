Alexa luistert altijd: hoe u uw Alexa-spraakopnamen kunt verwijderen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Alexa luistert altijd. Luisteren naar dat triggerwoord of iets dat op afstand klinkt, zodat het tot leven kan komen en een actie of antwoord kan presenteren.

Maar wist je dat al die spraakinteracties worden opgenomen en opgeslagen door Alexa ? Wist je dat je in je account een volledige catalogus kunt vinden van de dingen die je tegen je Amazon Echo hebt gezegd?

Amazon zegt dat Alexa opnames opslaat om de ervaring te verbeteren, om de nauwkeurigheid van de resultaten te verbeteren. Vermoedelijk gebruikt het deze opnames om te leren over hoe je spreekt en het soort dingen waar je om vraagt - en waarschuwt het dat als je ze verwijdert, dit de Alexa-ervaring kan verslechteren.

Alexa neemt alleen op als je het blauwe licht ziet, maar dat kan ook betekenen dat het dingen opneemt die je niet van plan bent.

Gelukkig is het verwijderen van deze spraakopnamen eenvoudig als je niet wilt dat Alexa er om welke reden dan ook aan vasthoudt. U hebt toegang tot uw gegevens en kunt opnamen afspelen vanuit de Alexa-app, en opnamen verwijderen via spraak. Dat zijn alle goede dingen die Alexa heeft gehoord, evenals andere triggers die zijn gemarkeerd als "Tekst niet beschikbaar", waar de stem niet voor Alexa bedoeld was, maar toch werd opgenomen.

U kunt als volgt spraakgegevens zoeken en verwijderen:

Open de Alexa-app. Tik op Meer op de onderste balk en tik vervolgens op Instellingen in de lijst. Tik op Alexa Privacy. Zodra dat is geopend, tikt u op Stemgeschiedenis bekijken. Dit opent vervolgens de geschiedenis van Alexa-verzoeken, inclusief alle opnames die u kunt afspelen. Als u een bepaalde opname wilt verwijderen, kunt u deze zoeken en verwijderen. U kunt ook selecteren op datumbereik, inclusief alle geschiedenis, en vervolgens die opnamen verwijderen.

Als de bovenstaande methode je niet alles in één keer laat zuiveren, is er nog een andere gemakkelijke manier om dat te doen.

Open een browser en ga naar het gedeelte Je Amazon-inhoud en apparaten beheren. Je kunt het vinden op http://www.amazon.com/mycd Klik op de banner op Privacy-instellingen en vervolgens op Alexa Privacy. Klik op Stemgeschiedenis bekijken. Op deze volgende pagina zie je een drop-down menu. Selecteer "Alle geschiedenis". Nu kijk je naar al je Alexa-spraakgegevens en er is een grote blauwe link waarop je kunt klikken. U krijgt een pop-upwaarschuwing. U moet bevestigen dat u alles wilt verwijderen.

Er is ook de mogelijkheid om uw spraakopnamen automatisch te verwijderen. Hiermee kunt u kiezen tussen niets sparen, 3 maanden sparen, 18 maanden sparen en voor altijd sparen. Deze opties zijn toegankelijk via de Alexa-app in het Alexa-privacygedeelte, maar onder het gedeelte Je Alexa-gegevens beheren.

Om het gemakkelijker te maken om uw opgenomen spraakgegevens te beheren, hoeft u de Alexa-app niet te gebruiken - er zijn namelijk steeds meer opties om die opnames te verwijderen via een spraakopdracht aan Alexa. In de bovenstaande instellingen om uw spraakopnamen te beheren, vindt u ook een tuimelschakelaar waarmee u die opnamen via spraak kunt verwijderen. De geaccepteerde zinnen zijn "Alexa, verwijder wat ik zojuist heb gezegd" en "Alexa, verwijder alles wat ik vandaag heb gezegd", hoewel Amazon dit ook uitbreidt met "Alexa, verwijder alles wat ik ooit heb gezegd", hoewel deze functie dat niet is nog beschikbaar.

De schakelaar in de instellingen-app is er om ervoor te zorgen dat andere mensen niet al uw spraakopnamen kunnen verwijderen zonder dat u het weet. Als je het niet hebt ingeschakeld en je Alexa vraagt om je spraakopnamen te verwijderen, krijg je informatie over hoe je dat moet doen.

Geschreven door Chris Hall.