Ontvang een Amazon Echo Dot voor 99 cent wanneer u zich aanmeldt bij Amazon Music Unlimited

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je op zoek bent naar een nieuwe Echo Dot, dan is er geen betere tijd om er een te kopen dan vandaag; de nieuwste versie van de slimme luidspreker is beschikbaar voor ... wacht erop ... onder de £ 1.

De Dot is beschikbaar voor slechts 99 cent als je je aanmeldt bij Amazon Music, wat £ 9,99 per maand kost (dus je betaalt £ 10,98 voor de eerste maand met de Dot). De aanbieding is alleen beschikbaar voor nieuwe abonnees op Amazon Music Unlimited en is beschikbaar totdat de voorraad op is.

squirrel_widget_350484

De Echo Dot is een van de meest compacte en goedkoopste manieren om een compleet Alexa-apparaat naar een kamer in je huis te brengen. En je krijgt toegang tot meer dan 60 miljoen advertentievrije nummers om erop af te spelen. Het kost meestal £ 49,99, maar is momenteel verlaagd - zie hieronder.

Het is vermeldenswaard dat het kopen van deze deal betekent dat u maandelijks betaalt voor Amazon Music Unlimited , maar u kunt dit op elk moment annuleren. Deze deal voor een van de slimste kleine smart home-luidsprekers die er is, omvat de keuze uit een verscheidenheid aan kleuren, waaronder Charcoal, Heather Grey of Sandstone.

Helaas geldt het aanbod ook niet voor de Amazon Echo Dot met klok . Bekijk meer van onze geweldige technische deals

squirrel_widget_145811

Geschreven door Dan Grabham.