Hoe Amazon Alexa te gebruiken om berichten te verzenden

(Pocket-lint) - Alexa kan al een paar jaar sms-berichten verzenden.

Berichten kunnen naar de mobiele telefoon van de contactpersoon worden gestuurd, in plaats van alleen mensen een bericht te sturen via de Alexa-app, maar er is één voorbehoud, dat we later zullen bespreken.

Hier is alles wat u moet weten over de tekstfunctionaliteit van Alexa.

U hebt een ondersteund Echo-apparaat nodig om berichten te verzenden. Je hebt ook een mobiel apparaat nodig waarop de Alexa-app is geïnstalleerd en iOS 10 of Android 5.1 of hoger.

Selecteer Communiceren in de Alexa-app en geef toestemming voor bellen en berichten verzenden wanneer daarom wordt gevraagd. Importeer de contactenlijst van uw telefoon wanneer daarom wordt gevraagd.

Ga naar uw Echo-apparaat, dat moet zijn ingeschakeld en verbonden met uw lokale Wi-Fi, en zeg: "Stuur een bericht naar [naam contactpersoon]." Nadat de ontvanger is bevestigd, zal Alexa vragen wat je wilt verzenden en ten slotte de sms verzenden met je mobiele telefoon (er kunnen kosten van de provider in rekening worden gebracht).

Je kunt ook een bericht sturen binnen de Alexa-app. Ga naar Communicatie en kies Bericht en selecteer vervolgens de ontvanger in uw contactenlijst. De ontvanger hier heeft een Alexa-apparaat of de Alexa-app nodig (ze zullen vrijwel zeker beide hebben in plaats van de een of de ander natuurlijk).

Geschreven door Maggie Tillman en Elyse Betters.