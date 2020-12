Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Gezien de geweldige koopjes op Amazon Echo-apparaten onlangs, heb je jezelf of een geliefde misschien al getrakteerd op een Echo, Echo Plus of een ander Alexa-apparaat.

Of misschien hoop je er op eerste kerstdag zelf een onder de boom te vinden. U zult hoe dan ook graag zinnen uitproberen die de stemassistent begrijpt en waarop hij reageert.

Amazon helpt zelf, met een geweldige lijst met kerstcommandos die je kunt uitproberen. Je kunt Alexa zelfs een hele klassieke kerstroman gratis laten voorlezen.

Hier zijn enkele van de feestelijke leuke zinnen die je kunt uitproberen met je nieuwe (of bestaande) Alexa-apparaat:

"Alexa gelooft u in de kerstman?"

"Alexa, wie staat er op de stoute lijst?"

"Alexa zingt Auld Lang Syne"

"Alexa, wat wil je voor Kerstmis?"

"Alexa, wat doe je met nieuwjaar?"

"Alexa opent de adventskalender"

"Alexa, hoe lelijk is je kersttrui?"

"Alexa zing je nieuwe kerstlied"

"Alexa zingt een kerstlied"

"Alexa zingt Jingle Bells"

"Alexa las Twas the night before Christmas"

"Alexa hoeveel slaapt er tot Kerstmis?"

"Alexa, waar is de kerstman?"

"Alexa, vertel me een kerstverhaal"

"Alexa, ik wou dat het elke dag Kerstmis kon zijn"

"Alexa Is Die Hard een kerstfilm?"

"Alexa, wat is de beste kerstfilm?"

"Alexa, wat is de ergste kerstfilm?"

"Alexa, kun je het rendier van de kerstman noemen"

"Alexa, hoeveel calorieën zitten er in een kerstpudding?"

"Alexa, wat is de kersttraktatie van vandaag?" - Je kunt tot kerstavond elke dag een kerstverrassing krijgen.

"Alexa, speel muziek af voor een kerstfeest"

"Alexa, speel gezinsvriendelijke kerstmuziek"

"Alexa, speel een trivia-spel"

Er zijn ook enkele andere nieuwe zinnen en vragen die u kunt stellen, sommige brutaal:

"Alexa, ik voel me nieuwsgierig" - Alexa zal je allerlei interessante feiten vertellen over slangen, informatica, biologie en nog veel meer

"Alexa, waar zijn mijn spullen?"

"Alexa, wat is je favoriete sport?"

"Alexa, wat lees je?"

"Alexa, wat zijn je beste vaardigheden?"

"Alexa, hoe lang is de rivier de Theems?"

"Alexa, wanneer gingen The Beatles uit elkaar?"

"Alexa, ik ben je vader!"

Geschreven door Rik Henderson. Bewerken door Dan Grabham.