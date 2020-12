Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Wist je dat je Alexa kunt gebruiken om anderen te bellen en berichten te sturen?

Amazons Alexa-functie voor bellen en berichten wordt technisch Alexa-to-Alexa-bellen genoemd. Hiermee kunt u bellen en gebeld worden, en berichten versturen tussen Echo-apparaten , de Amazon Alexa-app voor iOS en Android en Fire-tablets . Het is een leuke manier om contact op te nemen met familie en vrienden. Het beste gedeelte? De functie is volledig gratis te gebruiken, omdat deze op de meeste Echo-apparaten en ook in Alexa-apps via Wi-Fi werkt.

Hier is alles wat u erover moet weten en hoe het werkt.

Technisch Alexa-to-Alexa bellen en berichten verzenden, werd de gratis functie voor het eerst geïntroduceerd op de Amazon Echo Show . Maar Amazon wilde deze functionaliteit uitbreiden naar andere Echo-apparaten, dus ontwikkelde het wat we nu "Alexa calling" of "Alexa calling and messaging" noemen. Het werkt met compatibele Echo-apparaten en de Alexa voor iOS- of Android-app. Het werkt ook met Fire-tablets .

U kunt niet alleen bellen met behulp van de functie, maar u kunt ook een spraakbericht inspreken of een tekstbericht verzenden. Het beste van de functie is dat deze gratis te gebruiken is omdat deze werkt via wifi (of mobiele data op je telefoon), dus je hoeft niet te investeren in een praatprogramma.

Je hebt een Amazon-account, een mobiel telefoonnummer en de Alexa-app nodig op een apparaat met Android 5.0 (of hoger), iOS 9.0 (of hoger) of op een Android Fire-tablet. Alles moet worden ingesteld met de Alexa-app, omdat deze je nummer moet verifiëren en je contacten moet synchroniseren. De functie werkt ook met alle huidige Echo-apparaten, dus als je een Dot of Echo hebt, kun je andere Echo-gebruikers bellen of berichten sturen en vice versa.

Opmerking: Echo Auto, Echo Buds en Echo Frames gebruiken standaard mobiel bellen, in plaats van de Alexa-functie voor bellen en berichten van Amazon.

U kunt de volgende soorten oproepen plaatsen:

Alexa-to-Alexa-oproepen: plaats en ontvang oproepen tussen compatibele Echo-apparaten (of de Amazon Alexa-app, meer hierover hieronder). U kunt iedereen uit de contactenlijst van uw mobiele telefoon bereiken die een compatibel Echo-apparaat heeft en zich ook heeft aangemeld voor Alexa Calling.

en ontvang oproepen tussen compatibele Echo-apparaten (of de Amazon Alexa-app, meer hierover hieronder). U kunt iedereen uit de contactenlijst van uw mobiele telefoon bereiken die een compatibel Echo-apparaat heeft en zich ook heeft aangemeld voor Alexa Calling. Bellen via mobiele of vaste lijn: u kunt de meeste mobiele of vaste nummers in het VK, de VS, Canada en Mexico bellen vanaf een compatibel Echo-apparaat, Alexa gebruiken om ondersteunde nummers te bereiken die zijn opgeslagen in de contactenlijst van uw mobiele telefoon, of, zeg het nummer dat u wilt bellen.

via mobiele of vaste u kunt de meeste mobiele of vaste nummers in het VK, de VS, Canada en Mexico bellen vanaf een compatibel Echo-apparaat, Alexa gebruiken om ondersteunde nummers te bereiken die zijn opgeslagen in de contactenlijst van uw mobiele telefoon, of, zeg het nummer dat u wilt bellen. Bellen via Alexa-app: met de Amazon Alexa-app op je Android- of iOS-smartphone (niet beschikbaar op een tablet) kun je bellen naar mobiele of vaste nummers in de VS, Canada en Mexico. Dit geeft je de mogelijkheid om te bellen en gebeld te worden tussen iedereen uit de contactenlijst van je telefoon die de Alexa-app of een compatibel Echo-apparaat heeft, en die zich ook heeft aangemeld voor Alexa Calling and Messaging.

met de Amazon Alexa-app op je Android- of iOS-smartphone (niet beschikbaar op een tablet) kun je bellen naar mobiele of vaste nummers in de VS, Canada en Mexico. Dit geeft je de mogelijkheid om te bellen en gebeld te worden tussen iedereen uit de contactenlijst van je telefoon die de Alexa-app of een compatibel Echo-apparaat heeft, en die zich ook heeft aangemeld voor Alexa Calling and Messaging. Internationale oproepen: u kunt internationale oproepen plaatsen en ontvangen tussen compatibele Echo-apparaten en de Amazon Alexa-app. Zorg ervoor dat het contact dat u wilt bereiken zich op een locatie bevindt die ook Alexa Calling ondersteunt, zich heeft aangemeld voor Alexa Calling and Messaging en wordt vermeld in uw contactenlijst in de Amazon Alexa-app.

u kunt internationale oproepen plaatsen en ontvangen tussen compatibele Echo-apparaten en de Amazon Alexa-app. Zorg ervoor dat het contact dat u wilt bereiken zich op een locatie bevindt die ook Alexa Calling ondersteunt, zich heeft aangemeld voor Alexa Calling and Messaging en wordt vermeld in uw contactenlijst in de Amazon Alexa-app. Groepsgesprekken: u kunt groepen instellen om in de Alexa-app met maximaal zeven personen te bellen, zodat u die groepen vervolgens rechtstreeks kunt bellen.

Opmerking: Alexa ondersteunt geen oproepen naar alarmnummers (911), premium-rate-nummers (1-900-nummers), driecijferige nummers of verkorte kiescodes, internationale nummers (buiten de VS, VK, Canada , en Mexico), en kies op letter nummers ("1-800-FLOWERS").

Om voor de eerste keer aan de slag te gaan met bellen via Alexa, moet je je hiervoor aanmelden:

Open de Amazon Alexa-app (op uw compatibele iOS- of Android-telefoon). Open het tabblad Communiceren in het onderste menu. Volg de instructies op het scherm om uw telefoongegevens in te voeren en te verifiëren.

Dus download, zoals hierboven vermeld, de Amazon Alexa-app, open vervolgens de app en selecteer het pictogram Communiceren op het startscherm. U moet uw naam bevestigen, vervolgens toegang tot uw contacten mogelijk maken en uw telefoonnummer verifiëren via sms. Alexa gebruikt ook het adresboek van je telefoon om mensen te vinden die je kent die de Amazon Alexa-app hebben met Alexa Calling ingeschakeld, zodat je ze ook op die manier kunt bellen.

Om contacten voor Alexa Calling toe te voegen of te bewerken, werk je het lokale adresboek van je telefoon bij en open je de Amazon Alexa-app. Contacten uit je adresboek die ook Alexa Calling gebruiken, verschijnen automatisch in je "Contacten" -lijst in de app, met dezelfde namen uit je adresboek.

Om een oproep te starten vanaf een compatibel Echo-apparaat, vraagt u Alexa om de persoon of groep die u wilt bereiken op naam te bellen. U kunt nummers ook rechtstreeks bellen door elk cijfer (inclusief het netnummer) uit te spreken van het nummer dat u wilt bellen. Onthoud dat Alexa spraakprofielen gebruikt om te bepalen wie er belt. Als je een stemprofiel hebt en Alexa je stem kan herkennen, wordt je contactenlijst automatisch gebruikt.

Je kunt een contactpersoon bellen via de Alexa-app. Selecteer gewoon het pictogram Communiceren op het startscherm, tik vervolgens op het pictogram Contact in de bovenhoek en tik op een contactpersoon. U kunt dan uw oproep plaatsen. Om te bellen met je echo, zeg je "Alexa, bel [naam van contact / groep]." U moet hun naam precies zeggen zoals deze wordt weergegeven in uw Alexa-app. Wanneer je iemand belt, zal zijn Alexa-app en Echo-apparaat overgaan.

Al uw inkomende oproepen of berichten worden ook doorgestuurd naar uw Alexa-app en Echo-apparaten. Je Echo-apparaten laten een alarm afgaan, terwijl je Alexa-app een melding geeft. Zeg gewoon "Beantwoorden" of beantwoord vanaf uw telefoon om de oproep te accepteren. U kunt ook "Negeren" zeggen of negeren vanaf uw telefoon. Als je een gesprek wilt beëindigen, zeg je Ophangen of tik je op de knop Beëindigen op je telefoon.

Terwijl een oproep actief is, zullen de lampjes op uw Echo-apparaat groen oplichten.

Hier zijn enkele Alexa-commandos die je kunt zeggen:

Bellen naar een ander Echo-apparaat: "Alexa, bel [Corey]" of "Alexa, bel mijn [familie]"

"Alexa, bel [Corey]" of "Alexa, bel mijn [familie]" Bel naar een mobiel of vast nummer dat is opgeslagen in je contacten: Alexa, bel [Johns] mobiel of Alexa, bel [Chris] op zijn huistelefoon of Alexa, bel [Brandon] op het werk of Alexa , bel [mamas] kantoor ".

Alexa, bel [Johns] mobiel of Alexa, bel [Chris] op zijn huistelefoon of Alexa, bel [Brandon] op het werk of Alexa , bel [mamas] kantoor ". Kies een mobiel of vast nummer: "Alexa, bel [nummer]."

"Alexa, bel [nummer]." Oproepvolume regelen: "Alexa, zet het volume hoger / lager."

"Alexa, zet het volume hoger / lager." Hang op / beëindig het gesprek: "Alexa, hang op" of "Alexa, beëindig gesprek."

"Alexa, hang op" of "Alexa, beëindig gesprek." Beantwoord de oproep: zeg gewoon "Beantwoorden".

zeg gewoon "Beantwoorden". De oproep negeren: zeg gewoon Negeren.

Alexa ondersteunt momenteel geen inkomende oproepen van mobiele of vaste telefoons. Als er echter een oproep binnenkomt van een Alexa-contactpersoon die een ondersteund Echo-apparaat bezit, knippert het lampje op al uw ondersteunde Echo-apparaten groen en geeft Alexa aan wie er belt. Als je de Amazon Alexa-app of een apparaat met een scherm gebruikt, wordt de contactkaart voor de beller weergegeven, met de opties Beantwoorden en Negeren om te selecteren.

De lampjes op uw Echo blijven groen wanneer er een oproep is, maar als u al in gesprek bent en een andere oproep binnenkomt, wordt de nieuwe oproep automatisch naar een ander ondersteund apparaat in uw huishouden gestuurd.

Om uw contacten en ondersteunde mobiele en vaste telefoonnummers te bellen:

Open de Amazon Alexa-app op je telefoon. Selecteer Communiceren in de navigatiebalk onderaan. Selecteer bovenaan de knop Bellen. Selecteer het contact dat u wilt bereiken en selecteer vervolgens hun nummer of Alexa-audio-oproep of video-oproep. Als je allebei een apparaat met een scherm gebruikt (zoals Echo Show of Echo Spot), zie je de optie om een videogesprek te starten. Selecteer de knop End op het scherm om het gesprek te beëindigen.

Spraakberichten lijken op voicemails. Selecteer het pictogram Communiceren om een spraakbericht te verzenden met de Alexa-app. U kunt een bestaand gesprek kiezen of op het berichtpictogram bovenaan het communicatiescherm tikken. Tik vervolgens op de blauwe microfoonknop onder aan het scherm om een nieuw spraakbericht te verzenden. Het wordt naar de Alexa-app en het Echo-apparaat van je vriend gestuurd.

Om een spraakbericht te verzenden met een Echo-apparaat, zeg je "Alexa, stuur [naam van contact] een bericht". Om toegang te krijgen tot uw spraakberichten, gaat u naar het Communicate-scherm van de Alexa-app of zegt u tegen uw Echo, "Alexa, speel mijn berichten af."

Om een sms-bericht te verzenden met de Alexa-app, is het in principe dezelfde procedure als hierboven. Selecteer het pictogram Communiceren en kies vervolgens een bestaand gesprek of tik bovenaan op het pictogram Berichten. Je ziet dan een scherm waar je een nieuw sms-bericht naartoe kunt sturen. Je tekst wordt naar de Alexa-app of het Echo-apparaat van je vriend gepusht en zij krijgen ook een melding.

Als je wilt voorkomen dat Alexa je waarschuwt over oproepen en berichten, schakel je Niet storen in. Zeg: "Alexa, stoor me niet." Je kunt Niet storen ook plannen in de Alexa-app (Instellingen> Alle apparaten> Selecteer je apparaat> Niet storen> Gepland).

Drop In is een functie die kan worden gebruikt met Echo Show of Echo Spot. Amazon zegt dat je in de meeste gevallen waarschijnlijk de voorkeur geeft aan videobellen, maar Drop In is ook beschikbaar, zodat je gemakkelijk kunt inchecken bij een ouder familielid of een camera in de kinderkamer kunt bekijken. U hoeft niet iemand anders te bellen, maar hebt gewoon toegang tot de camera op een ander Echo Show-apparaat.

U kunt kiezen op welke Echo-apparaten Drop In beschikbaar is, en u kunt kiezen welke contacten de privileges kunnen hebben om erop in te gaan. Als je wilt, kun je ervoor kiezen om niemand toe te staan, of het bijvoorbeeld te beperken tot je huishouden. Ga hierheen voor meer informatie over het instellen en gebruiken van Drop In .

Met Alexa Announcements kun je Alexa vragen om aankondigingen te doen op alle compatibele Echo-apparaten in je huishouden. Beschouw het als een eenrichtingsintercom. Mensen in de buurt van een echo in uw huishouden zullen een kort geluidssignaal horen om aan te geven dat er een inkomende aankondiging is, en dan wordt de aankondiging afgespeeld in de stem van degene die de aankondiging doet. Cool toch?

Om een Alexa-aankondiging te maken, zeg je gewoon "Alexa, kondig aan", en zeg je je aankondiging hardop. Je kunt ook "Alexa, uitzending" zeggen en nogmaals je spraakbericht aan het einde toevoegen. Je kunt bijvoorbeeld zeggen: "Alexa, uitzending" de film begint. "" Iedereen in je huis binnen gehoorsafstand van een Echo-apparaat zal een gong horen, gevolgd door jou die zegt: "De film begint."

Vanuit de Alexa-app op je telefoon kun je ook naar Communiceren gaan in de navigatiebalk onderaan en vervolgens de knop Aankondigingen bovenaan selecteren om een uitzending te starten. U krijgt de mogelijkheid om uw aankondiging hardop te typen of uit te spreken, en deze wordt onmiddellijk afgespeeld op uw apparaten.

Nee. Amazon heeft stilletjes zijn Echo Connect-accessoire afgeprijsd . U kunt het gebruiken met een ondersteund Echo-apparaat om te bellen en gebeld te worden via uw thuistelefoondienst. Amazon heeft je geen kosten in rekening gebracht voor het plaatsen of ontvangen van een oproep met Echo Connect, hoewel je nog steeds een vaste telefoonlijn of VoIP-pakket moest kopen bij je lokale telecomprovider. Als u dit oude accessoire bezit, heeft Amazon een pagina met veelgestelde vragen waarop wordt beschreven hoe het werkt.

Geschreven door Maggie Tillman. Bewerken door Chris Hall.