Verdubbeling van Alexa: hoe u meerdere Amazon Echo-apparaten samen kunt gebruiken

(Pocket-lint) - De Amazon Echo kende een vliegende start en vestigde zich als een van de populairste smart home-apparaten, bijgestaan door de kleinere Echo Dot, een capabele sidekick die zijn verbonden vaardigheden in een kleiner pakket brengt. Amazon is niet vertraagd en breidde zijn assortiment luidsprekers uit, evenals de functies die ze bieden.

We duiken in hoe het is om met Alexa te leven op verschillende apparaten, met meerdere Echo of meerdere Dots verspreid over je huis en of er een groot voordeel is. Nu Prime Day snel nadert , zullen er zeker enkele deals zijn voor Echo-apparaten.

Het toevoegen van een nieuwe Echo of Dot aan uw huis is eenvoudig en volgt dezelfde stappen als bij het instellen van uw eerste apparaat. Open de Alexa-app, tik op het apparaatpictogram in de balk onderaan en vervolgens op het pictogram "+" in de rechterbovenhoek. Volg daarna het proces zoals u eerder deed. (U kunt hetzelfde resultaat bereiken met uw Alexa-account op een desktop-pc, als u dat wilt, onder het gedeelte Instellingen.)

Zo simpel is het eigenlijk. Omdat het aan een bestaand account koppelt, neemt het de vaardigheden van de bestaande apparaten over, dus het is niet nodig om alle afzonderlijke elementen opnieuw in te stellen.

De volgende beslissing is waar u uw nieuwe echo plaatst. Amazon heeft de Echo zo gebouwd dat hij slim genoeg is om op je commandos in de kamer te reageren. De apparaten maken gebruik van "Echo Spatial Perception", wat betekent dat de Echo die het dichtst bij je staat degene moet zijn die reageert. Dat klopt, of u nu de originele Echo gebruikt of een van de nieuwe generatie apparaten.

Vroeger kon je het systeem verwarren waar meer dan één apparaat probeert te reageren, maar naarmate het systeem volwassener is geworden, lijkt dat geen probleem meer te zijn.

De installatie is eenvoudig, dus wat kun je wel en niet doen met meerdere Amazon Echos?

In werkelijkheid verandert er niet zoveel door meer Echo-apparaten te hebben - buiten stereokoppeling en Alexa Home Theater / Cinema, waarover we het hieronder zullen hebben. De kernfunctionaliteit van Alexa en de Echo (of dat nu de Dot is of niet) verandert niet echt wanneer deze wordt verdubbeld, met minimale synchronisatie tussen de twee.

Er zijn een paar gebieden waar alle echo s in harmonie zullen zingen, maar voor het grootste deel werkt elk als een individu.

Met Amazon kun je een multi-room-opstelling maken binnen de Alexa-app waarmee je muziek kunt afspelen op meerdere Echo-apparaten in je huis. Het is de eenvoudigste manier om meerdere Echo-apparaten te gebruiken.

We hebben al eerder besproken hoe je deze muziekoptie voor meerdere kamers kunt instellen , maar wat dit betekent is dat je gemakkelijk deuntjes door je hele huis kunt laten bonzen, zonder dat je hoeft te investeren in een systeem als Sonos .

Je kunt muziek van Spotify , Apple Music, Deezer, Amazon Music of TuneIn-radio afspelen op meerdere Echos, zodat je heel gemakkelijk gesynchroniseerde audio op een aantal locaties kunt hebben.

Helaas kunt u een Echo Dot niet gebruiken om verbinding te maken met een andere Bluetooth-luidspreker terwijl u deel uitmaakt van een groep met meerdere kamers. Als je bijvoorbeeld een Echo Dot in de woonkamer had die op een versterker was aangesloten, kon je die verbinding niet behouden terwijl je ook op de grotere Amazon Echo in de keuken of slaapkamer speelde.

Groepering in meerdere kamers werkt ook niet met luidsprekers van derden die Alexa gebruiken ( zoals Sonos One ), het is alleen van toepassing op de eigen luidsprekers van Amazon. Hoewel er een reeks luidsprekers in die groep zit, biedt dit je niet de flexibiliteit die Apple AirPlay 2 biedt als het gaat om groeperen.

U kunt wanneer u maar wilt muziek van verschillende bronnen op verschillende echos afspelen. Speel bijvoorbeeld TuneIn Radio in de slaapkamer en Spotify in de keuken. Dat is een handige manier om het gezin gelukkig te houden.

Maar je kunt ook al je Echos vragen om wat muziek af te spelen op andere Echos die je hebt. U kunt bijvoorbeeld uw Echo Show in de keuken vragen om Spotify-muziek op uw Echo Plus af te spelen - en dit is een geweldige manier om muziek in uw huis te bedienen.

Stereokoppeling is een functie die in 2018 arriveerde met de Echo Plus tweede generatie en de Echo Dot derde generatie, maar werkt ook met de Echo derde generatie (2019). Koppelen is eenvoudig: net als bij het maken van een multiroom-groep is er de mogelijkheid om een stereopaar te maken.

Het voorbehoud hier is dat je hetzelfde type luidspreker moet hebben: dus twee Echo, twee Echo Plus, twee Echo Dot of twee Echo Studio. Met de komst van de derde generatie Echo veranderen de regels enigszins, omdat de derde generatie Echo stereopaar zal zijn met de Echo Plus tweede generatie.

Eenmaal gekoppeld, heb je echter een veel beter muzieksysteem - en met de optie om de Echo Sub in het mengsel op te nemen , is een 2.1-systeem nu mogelijk - en het klinkt echt goed. Het toevoegen van de Sub verloopt via hetzelfde proces als hierboven.

Dit is een recente toevoeging aan de vaardigheden van de Echo, waardoor je een geluidssysteem kunt creëren dat werkt met je Fire TV. Nogmaals, je hebt de juiste luidsprekers nodig en een compatibele Fire TV Stick of Fire TV Cube, waarna je een home entertainment-installatie voor je tv kunt maken.

We hebben hier uitgelegd hoe dit werkt en welke apparaten compatibel zijn .

Dit is een geweldige manier om uw Echo-apparaten te gebruiken om het geluid van uw tv een boost te geven, maar het werkt alleen met audio afkomstig van uw Fire TV-apparaat - het is niet van toepassing op inhoud van andere bronnen (bijvoorbeeld een tuner of kabelbox) , dus deze configuratie werkt mogelijk alleen als je een zware streamer bent.

Dit is een gebied waar de echo niet zo goed is. Omdat alle apparaten zijn aangemeld bij je Amazon-account, proberen ze allemaal muziek af te spelen vanaf hetzelfde account, omdat het denkt dat iedereen dezelfde gebruiker is. Dat betekent dat je geen verschillende muziek kunt afspelen op apparaten van dezelfde bron. Als Spotify bijvoorbeeld in de keuken speelt en iemand vraagt om Spotify in de slaapkamer af te spelen, schakelt het van de ene locatie naar de andere.

Sommige familieaccounts ondersteunen echter meerdere streams - zowel Apple Music als Amazon Music - wat betekent dat je door je aan te melden voor een gezinsaccount bij een van deze services, verschillende muziek kunt streamen op je Echo-apparaten door het hele huis. Het extra voordeel is dat als alle gezinsleden muziek op hun telefoon willen buitenshuis, ze dat ook krijgen.

Als je geen gezinsaccount hebt, zal je Echo de stream hoogstwaarschijnlijk van het ene apparaat naar het andere schakelen, dus het speelt alleen via één apparaat.

Bluetooth-verbindingen worden afzonderlijk behandeld en zijn niet gebruikelijk tussen uw Echo-apparaten, wat logisch is omdat u misschien niet wilt dat de apparaten elkaar storen of verbinding maken met een Bluetooth-luidspreker in een andere kamer.

We hebben geconstateerd dat Bluetooth-connectiviteit op de Echo Dot naadloos is en als het eenmaal is ingesteld, is het gemakkelijk om Alexa te vertellen "verbinding te maken met mijn luidspreker" om de verbinding opnieuw tot stand te brengen - hoewel het, zoals we al zeiden, geen ondersteuning biedt voor multi -kamer in die gedaante.

Sommige dingen worden gesynchroniseerd met je Alexa-account en die zijn daarom toegankelijk op de verschillende Echo-apparaten die je misschien door het huis hebt verspreid. Voeg iets toe aan je to-do-lijst of boodschappenlijstje en het is meteen ook elders beschikbaar.

De boodschappenlijst is handig omdat deze in de app is opgeslagen, zodat u via elk Echo-apparaat mondeling dingen aan uw lijst kunt toevoegen om op uw telefoon te controleren wanneer u weer gaat winkelen.

Dingen zoals gesynchroniseerde agendas of informatie van Skills die u hebt ingesteld, zijn natuurlijk beschikbaar op al uw Echo-apparaten.

De Echo is geweldig voor het instellen van timers en alarmen, of dat nu is om u s ochtends wakker te maken of als herinnering wanneer het eten klaar is met koken of de wasmachine moet worden geleegd.

Nu zijn timers en alarmen specifiek voor het apparaat waarop ze zijn ingesteld. Als je een timer instelt met een Echo Dot in de keuken, mag deze niet doorgaan naar de Echo of Echo Dot in de woonkamer of slaapkamer - maar soms hebben we dat alarm in verschillende kamers gehoord. U kunt ook timers pauzeren, wat handig kan zijn.

In de Alexa-app kun je nog een Amazon-gebruiker aan je Household Profile toevoegen. Dit is op verschillende manieren gunstig, in de eerste plaats omdat het die persoon toegang geeft tot zijn eigen inhoud (muziek, audioboeken en Google Agenda).

Het is ook de moeite waard om te doen als je een Amazon Prime-account hebt, maar de andere persoon niet, omdat ze door ze aan het gezinsprofiel toe te voegen ook de voordelen van Prime-voordelen kunnen benutten. U kunt hier meer lezen over de voordelen en die van u hier beheren .

U kunt dit ook gebruiken om te kiezen wie de Echo-apparaten instelt en aan welk account ze zijn toegewezen. Je moet de andere mensen in huis zover krijgen om de Alexa-app te downloaden en de overeenkomst te ondertekenen, en zodra de accounts zijn verbonden, kun je Alexa vertellen om tussen de profielen te schakelen, wat handig is voor het beheren van inhoud, het plaatsen van bestellingen en meer.

Als u meerdere Amazon Echo-apparaten in uw huis heeft, kunt u ze ook als intercom in huis gebruiken. Als je de instellingen in de browser of de Alexa-app opent, hoef je alleen maar je apparaten een naam te geven op basis van de kamer waarin ze zich bevinden. Daarna kun je van een afstand "langskomen" in die kamer. Door dit verminderde vermogen kunt u de Echos als luidspreker gebruiken om uw bericht uit te zenden.

U kunt dit vanaf uw telefoon doen door de app te openen en op de knop "drop in" te klikken en vervolgens de relevante echo te selecteren waarmee u wilt praten. Dit belt dan in wezen dat apparaat vanaf uw telefoon en stelt u in staat te spreken met degene aan de andere kant. Je kunt ook "Alexa, kom langs in de slaapkamer" zeggen tegen een andere echo elders in huis.

U kunt de mogelijkheden met dit systeem al zien - of het nu zoemt in de keuken om te vragen of het eten klaar is of naar uw kinderen belt zonder de trap op te hoeven schreeuwen. Het werkt ook heel goed - zorg ervoor dat u de apparaten een logische naam geeft.

Het is vermeldenswaard dat u ook met uw Echo-apparaat kunt bellen naar Echo-eigenaren in uw contactenlijst. Hiermee kunt u gratis bellen naar mensen in andere huishoudens, wat ook handig is.

Er is ook een uitzendfunctie: zeg "Alexa kondig" of "Alexa uitzending" en je kunt een bericht over het hele netwerk in je huis sturen. Het is ideaal om mensen aan tafel te krijgen voor het avondeten.

Alexa heeft de mogelijkheid om verschillende stemprofielen te herkennen, zodat het weet met wie het praat. Dit kan de resultaten nauwkeuriger maken en de reacties afstemmen op de persoon die ermee praat. Vanaf september 2020 kun je stemprofielen instellen voor zowel volwassenen als kinderen, wat betekent dat Alexa weet wie het vraagt en een beter antwoord kan geven.

Hier is een volledige gids voor het instellen van spraakprofielen op Alexa.

Als je een fmaily-account hebt op Amazon Music, kan het gebruik van spraakprofielen betekenen dat het jouw voorkeuren afspeelt in plaats van die van iemand anders, of je kunt het winkelen beperken tot bijvoorbeeld alleen bepaalde stemmen.

Het voordeel van toegang hebben tot de functies van Alexa hangt niet af van het bouwen van een soort super Echo-netwerk in uw huis. De slimme spraakbediening van de Echo overal in huis is het echte voordeel: u kunt uw verlichting of verwarming via spraakbediening van boven of beneden bedienen. Als je een zolderkamer hebt, zorgt de Dot of Flex voor stembesturing die buiten het bereik van je Echo beneden valt, enzovoort.

Met multi-room audio-ondersteuning is er zeker iets te zeggen voor het bezit van meerdere Amazon Echo-apparaten in de buurt.

Omdat de Dot zo betaalbaar is, is het, als je een fan bent van de Echo, zeker de uitbreiding waard, ook al is dat alleen maar om je spraakbesturing te geven over je slimme lampen of verwarming vanuit meer kamers in huis.

