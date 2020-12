Aan de slag met Amazon Echo en Alexa

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Je Amazon Echo- apparaat is net aangekomen en je hebt misschien een blik geworpen op de snelstartgids in de doos van Amazon , maar weet je, afgezien van de basisconfiguratie, de eerste dingen die je moet doen met je nieuwe Echo?

Alexa is de virtuele assistent in Amazon Echo-apparaten - voor een briefing over hoe Alexa werkt, ga je naar Wat kan Alexa doen?

We staan op het punt om onze lijst met de belangrijkste dingen te doen om aan de slag te gaan, maar bekijk eerst deze video voor de basisstappen, inclusief de eerste installatie met de Alexa-app:

Zoals we al zeiden, zal je Amazon Echo-gids je vertellen om de Alexa-app te downloaden uit de App Store of Google Play .

Klik in de app op Apparaten en vervolgens op het + -pictogram in de rechterbovenhoek. Dit deel van de app is de laatste tijd wat complexer geworden omdat het aantal Alexa-compatibele apparaten (en wat ze kunnen doen) explosief is toegenomen.

Tik op Apparaat toevoegen en selecteer vervolgens welk type apparaat het is (meestal Amazon Echo). Selecteer ten slotte de juiste optie in de lijst met Echo-apparaten.

Als alternatief kunt u deze website gebruiken om een nieuw apparaat in te stellen, of dat nu in de eerste plaats uw Echo is of op een later tijdstip andere apparaten of services toevoegt.

Hoewel de Alexa-app geweldig is voor algemeen gebruik, kunt u er de voorkeur aan geven de browser te gebruiken als u problemen ondervindt, zoals problemen met het verbinden van uw Amazon Echo met een BT Home Hub .

Met een luidspreker ingebouwd in de Echo, is hij geweldig voor muziek. Out of the box heeft uw Amazon Echo toegang tot uw Amazon-muziekbibliotheek - met andere woorden, alles wat u bij Amazon hebt gekocht en, als u een abonnement hebt, Amazon Prime-muziek of de Amazon Music Unlimited- abonnementsservice.

Er is ook TuneIn-radio, die gratis is, en de mogelijkheid om de Echo te verbinden met je Spotify-, Deezer- of Apple Music-account.

U kunt ook de standaardservice wijzigen in een van deze. Om dat te doen, ga je gewoon naar Instellingen> Muziek (onder Alexa-voorkeuren) en verander je je standaardfilter voor muziek en godslastering onderaan.

Het is ook vermeldenswaard dat je Amazon Echo je boeken voorleest met de eenvoudige opdrachten "Alexa, lees mijn boek" voor Audible-weergave of "Alexa, lees mijn Kindle-boek" voor het lezen van je Kindle-bibliotheek .

"Alexa, speel mijn flashbriefing" of "Alexa, vertel me het nieuws" zal je Amazon Echo beginnen met het reciteren van nieuwsupdates.

Onder Instellingen> Flash-briefing kun je kiezen uit een reeks verschillende nieuwsdiensten, waaronder BBC World Service, The Guardian, The Telegraph en meer. Je kunt ook de volgorde wijzigen waarin je Flash Briefing wordt afgespeeld.

Je Amazon Echo is best handig om je te helpen bij het bijhouden van je takenlijst, maar het kan je ook helpen bij het beheren van je dagelijkse activiteiten. Door verbinding te maken met uw Google-, iCloud- of Outlook-agendas, kunt u Alexa laten controleren wat er vandaag of op een bepaald uur van een dag in de toekomst gebeurt.

Ga hiervoor naar Instellingen> Kalender in de browserinterface. U moet toegang verlenen tot uw agenda, maar verder is de installatie eenvoudig. Je kunt ook een standaardkalender kiezen waaraan Alexa evenementen kan toevoegen.

Alexa is behoorlijk slim en er zijn veel dingen waarmee ze kan helpen, maar je kunt het nut van je Amazon Echo verder verbeteren door relevante vaardigheden toe te voegen .

Je kunt ze doorbladeren in de Alexa-app of op de Amazon-website, zoals je hier kunt zien:

Vaardigheden zijn in wezen plug-ins waarmee u verschillende dingen kunt doen, zoals uw laatste maaltijd bestellen bij Just eat of naar de Britse radio luisteren . Ga gewoon naar het gedeelte met vaardigheden en zoek naar alles dat aan uw behoeften voldoet.

In ons artikel met tips en trucs voor Amazon Echo vindt u enkele ideeën over andere vaardigheden die u leuk kunt uitproberen. Je kunt zelfs dingen doen zoals je Fitbit aansluiten om te zien hoe goed je de afgelopen nacht hebt geslapen of hoeveel stappen je de hele dag hebt gezet.

Het lijkt misschien voor de hand liggend, maar Alexa is compatibel met een reeks verschillende smarthome- apparaten, waardoor je alles kunt regelen, van je verwarming tot je verlichting, als je over geschikte technologie in je huis beschikt.

Activeer en verbind de relevante Smart Home-vaardigheden in de interface om aan de slag te gaan. Alexa geeft je de mogelijkheid om allerlei dingen te regelen, zoals volledige controle over je Philips Hue-verlichting of het regelen van de verwarming op je Nest Thermostat .

Deze is niet per se essentieel, maar je vindt het misschien handig, vooral als er iemand in je huis woont die "Alex" heet.

Onder de instellingen van elk Echo-apparaat kunt u ervoor kiezen om het wake-word in iets anders te veranderen, hoewel de keuze vrij beperkt is. Helaas, er is geen optie voor "Hal", maar je kunt je mini sciencefiction-nerdgasme krijgen door het te veranderen in "computer", stel je voor dat je Jean Luc Picard bent en bestel een kop hete Earl Grey-thee (ervan uitgaande dat je een aangesloten slimme theemaker). Andere wake-woorden zijn "Alexa", "Echo" of "Amazon".

Als je moeite hebt om Alexa te horen of als het afspelen van muziek te hard is, kun je op de knoppen aan de bovenkant van de Echo Dot drukken of aan de draaiknop op de grotere Echo draaien om het aan je voorkeur aan te passen. Als alternatief "Alexa, zet het hoger", "Alexa, verlaag het volume" of andere soortgelijke commandos zullen ook snel en gemakkelijk het mediavolume wijzigen.

Spraakopdrachten wijzigen het volume ook op basis van cijfers, waarbij 10 het luidst is. We raden u ten zeerste aan een alarmvolume in te stellen waarvan u zeker weet dat het luid genoeg zal zijn om u wakker te maken, als u het daarvoor wilt gebruiken. Houd er rekening mee dat media- en alarmvolumes momenteel zijn aangesloten en niet afzonderlijk kunnen worden aangepast.

Amazon Echo-apparaten zijn standaard zo ingesteld dat ze gemakkelijk producten rechtstreeks bij Amazon kunnen kopen. Alsof het niet gevaarlijk genoeg is om een pizza bij je aan de deur te krijgen door alleen je stem te gebruiken, kun je gemakkelijk een reeks veel duurdere producten laten bestellen met slechts een paar gemompel.

Om te voorkomen dat familieleden uw bankrekening breken of per ongeluk ongewenste goederen bestellen, kunt u onze gids volgen om spraakaankopen met een pin te beperken .

Nu je alle belangrijke dingen hebt geregeld, waarom probeer je dan niet iets gek uit en laat Alexa je entertainen? Bekijk hoe je vermaakt kunt worden met Amazon Alexa

De Amazon Echo-serie is onlangs bijgewerkt met de mogelijkheid om multi-room audio te ondersteunen, wat een geweldige aanvulling is op Alexas vaardigheden en betekent dat je nu door het hele huis naar je favoriete nummers kunt luisteren.

Als je het geluk hebt meerdere Amazon Echos te hebben gekocht of gekregen, bekijk dan onze gids over het instellen en afspelen van muziek op meerdere Amazon Echo-apparaten .

Dit soort update van Amazon laat zien hoe Echo voortdurend verbetert en nieuwe vaardigheden en talenten toevoegt aan Alexas capaciteiten. Het is de moeite waard regelmatig te controleren om te zien wat er nieuw is en waarvan u kunt profiteren om uw leven te verbeteren met uw Amazon Echo.

