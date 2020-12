Wat is Alexa en wat kan Amazon Echo doen?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Amazon Echo maakt deel uit van een reeks handsfree luidsprekers en apparaten van Amazon die met je stem kunnen worden bediend. De spraakgestuurde "persoonlijke assistent" op deze apparaten heet Alexa, die verschillende taken voor je uitvoert en verschillende systemen bestuurt.

In deze functie leggen we uit wat Echo is en wat Alexa kan doen.

Alexa is niet alleen rechtstreeks beschikbaar op Echo-apparaten van Amazon, maar ook op veel apparaten van derden, zoals luidsprekers of tvs, en via de Alexa-app op telefoons. Alexa is ook beschikbaar in sommige autos en in sommige wearables, zoals de Fitbit Versa 2 .

Deze vraag heeft twee kanten: apparaten die met Alexa werken (zoals Philips Hue ) en apparaten die Amazon Voice Services aanbieden, het platform waarop Alexa draait.

Eerst en vooral is Alexa ontworpen rond Amazons eigen Echo-apparaten. Het Amazon Echo-assortiment omvat de standaard Echo, Echo Plus , Echo Studio en Echo Dot, die allemaal luidsprekers zijn, en vervolgens de Echo Show , Echo Show 5 , Echo Show 8 en de Echo Spot , die ook een display hebben, dus kan u visuele feedback geven, zoals weerwidgets, videos of songteksten. Er zijn echter ook verschillende Amazon Alexa-gadgets, zoals bijvoorbeeld de Echo Wall Clock en Echo Flex smart plug.

Het goedkoopste Echo-apparaat is de Echo Dot, wat een goed startpunt is om een Echo-systeem te bouwen en aan de slag te gaan. U kunt hier alle Echo-apparaten vergelijken .

Er zijn tal van andere apparaten die Alexa-spraakbesturing bieden, zoals de Sonos One , Sonos Move , Bose Home Speaker 500 of Polk Command Bar. Je kunt hier een reeks Echo-alternatieven zien die Alexa ook bieden.

Al deze apparaten zijn voorzien van farfield-microfoons die je stem kunnen herkennen door achtergrondgeluiden en wachten om je commando over te nemen wanneer ze het Alexa-wake-word horen. Zodra je dit zegt, komt Alexa in actie en reageert op je commandos. Maar wat kan Alexa eigenlijk doen?

Alexa kan muziek afspelen, informatie verstrekken, nieuws en sportuitslagen bezorgen, je het weer vertellen, je slimme huis besturen en zelfs Prime-leden toestaan om producten van Amazon te bestellen. Alexa zit in de cloud en breidt de aangeboden informatie voortdurend uit en verfijnt de antwoorden om u nauwkeurigere informatie te geven. Het maakt niet uit welk Alexa-apparaat je vraagt, ze kunnen allemaal dit soort antwoorden teruggeven, of dat nu op je soundbar is of in je auto.

Een van de kernfuncties is het afspelen van muziek en Alexa kan veel bronnen tekenen. Amazon Music wordt natuurlijk ondersteund, maar daarnaast is er ondersteuning voor veel meer services zoals Spotify , Deezer, Apple Music , TuneIn en apps van individuele providers, zoals de BBC.

De Echo-apparaten met een display kunnen ook visuele informatie retourneren, die verder gaat dan widgets, maar ook nieuwsvideos, recepten of games. Op de apparaten met display - Echo Show en Echo Spot - kunt u ook aanraakbedieningen gebruiken om te reageren, bijvoorbeeld om smarthome-apparaten te bedienen.

Alexa kan ook gebruikmaken van informatie van andere apparaten en services door Skills te gebruiken (die vergelijkbaar zijn met apps), zodat ze je specifieke informatie kan geven over je auto, je laatste weging of om je tegel te vinden .

Slimme huiscontrole is uitgegroeid tot een van de belangrijkste gebieden van Alexas invloed. Het gaat niet langer alleen om het vragen naar het weer en het afspelen van muziek met fraaie spraakbesturing, het gaat ook om het verbinden met en bedienen van andere apparaten in uw huis.

U kunt uw Ring Video Doorbell bijvoorbeeld op uw Echo Show bekijken, net als met Arlo-cameras . Je kunt Alexa verbinden met je Philips Hue of andere gloeilampen, zoals Ikea , om ze met je stem aan of uit te zetten, of een koppeling maken met je verwarmingsregelaars zodat je de temperatuur in je huis kunt controleren en wijzigen.

In die zin is Alexa een geweldige smart home-controller - en eenmaal gekoppeld aan Alexa, is het toegankelijk via alles dat Alexa-spraakopdrachten ondersteunt.

Sommige Echo-apparaten gaan nog een stap verder en bieden Zigbee-ondersteuning , waarmee u rechtstreeks smart home-apparaten kunt aansluiten en instellen zonder dat u een aparte app of hub voor dat apparaat nodig hebt. U kunt bijvoorbeeld een enkele Philips Hue-lamp kopen en deze instellen met uw Echo Plus tweede generatie of Echo Studio , zonder dat u een Hue Hub nodig heeft.

Er zijn veel dingen die je Alexa kunt vragen te doen. Dankzij de vaardigheden in de Alexa-app kunt u uw Echo-apparaat aanpassen met mogelijkheden die aan uw voorkeuren voldoen.

Er zijn verschillende vaardigheidscategorieën in het gedeelte Vaardigheden van de app, waaronder Connected Car, Eten en drinken, Reizen en vervoer, Muziek en audio, Smart Home en nog veel meer. Om aan de slag te gaan, hoef je alleen maar op Vaardigheid inschakelen te tikken als je er een hebt gevonden die bij je past - of je kunt Alexa vragen om vaardigheden via spraak in te schakelen.

Sommige vereisen dat u een koppeling maakt met een bestaand account of een apart abonnement om te gebruiken. Als je Uber bijvoorbeeld met Alexa wilt gebruiken, moet je zijn ingelogd op je Uber-account in het gedeelte Vaardigheden van de Alexa-app.

Hier zijn slechts een paar voorbeelden van wat u Alexa kunt vragen:

"Alexa, maak me wakker om 7 uur s ochtends"

"Alexa, vraag Skyscanner om een vlucht naar New York"

"Alexa, vraag The Telegraph naar de topverhalen"

"Alexa, wat staat er vandaag in mijn agenda?"

"Alexa, hoe is het weer in Londen?"

"Alexa, speel Taylor Swift van Amazon Music"

"Alexa, hoe gaat het met mijn woon-werkverkeer?"

"Alexa, shuffle my Favorites playlist"

"Alexa, zet het harder"

"Alexa, gaat het morgen regenen?"

"Alexa, lees mijn audioboek"

"Alexa, wat is er in het nieuws?"

"Alexa, vraag Uber om een rit aan te vragen"

"Alexa, open Just Eat en vraag om mijn laatste bestelling"

"Alexa, zet de koffiemachine aan"

"Alexa, doe alle lichten aan"

"Alexa, zet de hoofdslaapkamer op 20 graden"

"Alexa, vraag Jamie Oliver om een recept"

Talloze bedrijven bieden partnerschappen aan met Amazon Echo-apparaten, zoals u uit enkele van de bovenstaande vragen zult hebben gezien. Er zijn duizenden en duizenden vaardigheden beschikbaar, maar hier zijn enkele van de services die met Alexa werken en wat ze betekenen dat u kunt doen.

Geschreven door Britta O'Boyle.