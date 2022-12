De geweldige Echo Dot (3rd gen) heeft een enorme korting - het is op Black Friday prijzen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Amazon heeft veel van zijn eigen apparaten afgeprijsd in de Prime Day en Black Friday verkoop - en hier hebben we een enorme korting op een van de meest populaire Echo-apparaten.

Deze deal is op een van Amazons oudere Echo-apparaten, de Echo Dot - maar het is een moderne klassieker en nog steeds zeer gewild. Hoewel de meeste Echo-apparaten van deze generatie niet meer worden gebruikt, willen mensen nog steeds de klassieke Echo Dot in de vorm van een puck. Nu is je kans, met enorme kortingen.

Echo Dot (3 gen) - bespaar meer dan 55%. De Echo Dot (3rd gen) lanceerde in 2018, maar blijft een van Amazons populairste - omdat hij zo compact is. Het klinkt ook geweldig - en voor deze prijs een absoluut koopje. Het is nu slechts $ 14,99 en £ 16,99. Aanbieding bekijken

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

De Amazon Echo Dot wordt geleverd met alle vaardigheden van Alexa, dus het is een ideale aanvulling op elke kamer om u spraakbediening te geven over slimme apparaten.

Hoewel hij klein is, biedt hij ook een geweldige geluidskwaliteit en dat is een van de redenen dat dit model zo populair is - hij ziet er geweldig uit en is ideaal als slaap- of bedgenoot.

De Echo Dot, die in 2018 werd gelanceerd, kreeg een update in de vorm van een bal, maar wij vinden dit de betere optie, discreter en minder een doorn in het oog.

Geschreven door Chris Hall.