Beste Alexa-tips en -trucs: haal meer uit de assistent van Amazon

(Pocket-lint) - Als u een Amazon Echo bezit, zal het u misschien verbazen hoeveel deze echt kan doen. Het zit boordevol functies en verborgen instellingen.

Alexa is de naam van de virtuele assistent in Echo-apparaten (en andere apparaten van externe fabrikanten zoals Sonos). Alexa kan takenlijsten maken, alarmen instellen, podcasts streamen, audioboeken afspelen, pdfs lezen, weersvoorspellingen geven, je waarschuwen voor verkeer, trivia beantwoorden, je slimme huis bedienen en meer. We leven al een tijdje met verschillende Echo-apparaten en Alexa in het algemeen, en we gebruiken ze voor verschillende taken.

Op Echo Show-apparaten krijgt u ook veel opties en resultaten op het scherm te zien.

Om je te helpen het meeste uit je Alexa-apparaten te halen, volgen hier enkele tips en trucs.

Amazon Echo luistert altijd naar het woord "Alexa". Elke keer dat je het zegt, zal de echo luisteren, nadenken over wat je zegt en reageren. Maar als je niet wilt dat de Echo wakker wordt en reageert, is er een mute-knop aan de bovenkant van de luidspreker die je kunt indrukken om Alexa te dempen. Druk er nogmaals op om het dempen op te heffen. Gemakkelijk.

Je kunt ook gewoon "Alexa, mute" zeggen.

Als je toevallig iemand in je huis hebt die "Alex" of iets dergelijks heet, dan zul je merken dat de echo ook reageert als je die naam zegt. U kunt echter een ander woord kiezen: Computer, Amazon en Echo zijn allemaal beschikbaar.

Ga naar de Alexa-app (Instellingen> Selecteer je echo> Wake Word) om een nieuw woord uit de lijst te kiezen.

Er zijn een aantal manieren waarop u uw echo kunt bedienen, evenals uw takenlijst en boodschappenlijstjes. De eerste is via de Alexa-app. De tweede manier is via internet. Bezoek deze site: http://echo.amazon.com, en u kunt inloggen en uw apparaat bedienen zonder dat u een telefoon nodig heeft.

Als je zegt "Alexa, wat is er nieuw?" of "Alexa, speel mijn flashbriefing af", je krijgt een inhaalslag van informatie op basis van nieuws en weer. U kunt de services wijzigen in de Alexa-app. Ga naar Instellingen> Flash Briefing en je zult zien waar je nieuws vandaan komt en de mogelijkheid om het weer uit te schakelen. U kunt ook meer inhoud aan Flash Briefing toevoegen en de volgorde wijzigen waarin deze wordt afgeleverd.

Als je Alexa sports update zegt, krijg je een overzicht van het nieuws voor de teams die je hebt gekozen. Ga naar de Alexa-app> Instellingen> Sportupdate en je zult de optie vinden om naar teams te zoeken. U kunt belangrijke teams toevoegen, zoals West Ham of Seattle Seahawks, of nationale teams zoeken.

Niet alle sporten komen echter aan bod.

Ga naar de Alexa-app, Instellingen> Verkeer, en je kunt je werkadres invoeren, evenals eventuele tussenstops op je route, zoals schoolaflevering. Vervolgens kun je Alexa s ochtends om de verkeersdetails vragen of verkeer toevoegen aan een routine.

Als je wilt dat Alexa je agendagegevens presenteert, ga dan naar de Alexa-app (Instellingen> Agendas). Daar zie je de optie om Google, Microsoft en Apple toe te voegen. Als je eenmaal bent verbonden, kun je Alexa vragen wat er in de agenda staat, welke afspraken je hebt of wat er op een specifieke datum gebeurt.

Met Alexa kun je dingen van Amazon kopen met je account en standaardbetaalmethode. Dit kan allemaal met spraak, dus je kunt iets zoeken en het dan kopen en het zal voor de deur verschijnen. Iedereen die tegen je echo praat, kan dit doen, dus als je kinderen hebt of bezoekers hebt, is het de moeite waard om uit te schakelen. Ga naar de Alexa-app, Instellingen> Accountinstellingen> Spraakaankoop en je kunt de functie uitschakelen.

Zelfs als het is uitgeschakeld, kunt u nog steeds dingen aan uw winkelmandje toevoegen. Om bescherming toe te voegen aan degenen die wel met spraak willen kopen, is er de optie om een spraakcode te hebben - in feite een pincode die u moet zeggen om die aankoop te doen.

De Echo is te koppelen aan een bluetooth speaker, zo kun je bijvoorbeeld een Echo Dot koppelen aan iets met veel meer pit, zoals je premium soundbar. Ga hiervoor naar de Alexa-app> Apparaten> Echo en Alexa> en selecteer het Echo-apparaat dat je wilt koppelen. Selecteer vervolgens Bluetooth en u kunt apparaten zien waarmee uw echo eerder is gekoppeld, of u kunt helemaal met een nieuw apparaat koppelen.

Je moet die Bluetooth-speaker in de koppelmodus zetten, daarna volg je gewoon de instructies in de app.

Verschillende Echo-apparaten zoals de Echo Dot hebben een 3,5 mm-aansluiting in de basis naast de stroomkabel. Dit kan worden gebruikt om die apparaten via een 3,5 mm-kabel op een ander apparaat aan te sluiten. Je zult de kabel zelf moeten leveren, maar het is gewoon een kwestie van het ene apparaat op het andere aansluiten. Hierdoor kun je Alexa-vaardigheden toevoegen aan een groter systeem, zoals je AV-ontvanger, zodat je betere luidsprekers kunt gebruiken, maar nog steeds kunt genieten van Alexa-spraakbesturing.

Over het algemeen is de bekabelde verbinding een betere optie dan Bluetooth.

Een van de meer recente vaardigheden die Alexa heeft aangenomen, is muziek in meerdere kamers. Hiermee kun je Echo-apparaten koppelen en er muziek over afspelen - ideaal voor feestjes. Ga naar de Alexa-app en ga naar het gedeelte Apparaten. Hier zie je apparaten, groepen en scènes.

Tik op + en tik vervolgens op Groep toevoegen. Geef de groep een naam en je ziet alle apparaten die je aan die groep kunt toevoegen. Zeg dan gewoon "speel muziek [groepsnaam]" en je hebt een multi-room ervaring. Helaas kun je Alexa-apparaten van derden (zoals de UE Megablast of Sonos One) niet in groepen gebruiken.

De Echo is compatibel met een reeks muziekservices, niet alleen die van Amazon.

Als je liever Spotify, Apple Music of Deezer gebruikt, ga dan naar de Alexa-app> Instellingen> Muziek en media. In dit gedeelte kunt u muziekaccounts koppelen en de standaard kiezen. Als je dan "Alexa, speel Phil Collins" zegt, zal het bijvoorbeeld Spotify gebruiken in plaats van Amazon Music.

Als je een deuntje in je hoofd hebt en je kent een aantal woorden, probeer ze dan voor Alexa te zingen.

Alexa herkent dat nummer misschien wel en biedt aan om de versie te spelen die je eigenlijk wilt.

Tip: "Alexa, Here Comes Santa Clause, Here Comes Santa Clause" biedt de Elvis-versie van Winter Wonderland. U kunt ook om de Snoop Dogg-versie vragen.

Je echo zal waarschijnlijk een saaie naam hebben, zoals "Dans Echo" of "Dans Echo Dot". Hernoemen helpt je bij het beheren van verschillende apparaten, maar maakt het ook gemakkelijker om functies te gebruiken via een specifiek apparaat, zoals bellen via Alexa. Ga in de Alexa-app naar Instellingen> Apparaatinstellingen en kies vervolgens het apparaat waarvan je de naam wilt wijzigen. Je ziet de optie bovenaan het scherm met de huidige naam van het apparaat.

Als je meer dan één echo-apparaat hebt, kun je een echo vertellen om muziek af te spelen op een andere echo - los van groepen. Dit is waar hernoemen kan helpen, want je kunt je Echo "Office" of "Kitchen" noemen en elke Echo op je systeem vertellen om muziek af te spelen in die kamer.

Een goede optie als je een Audible-account hebt - of als je gewoon naar de gratis Audible-versie van A Christmas Carol wilt luisteren - is om je Echo het te laten doen. Zeg "Alexa, lees me mijn boek" en het afspelen van je huidige Audible-boek wordt hervat.

Je kunt ook vragen welke Audible-boeken je hebt en Alexa zal ze vermelden - op de Echo Show zie je ook de omslagen.

Als je een Kindle-gebruiker bent, kun je ook naar een aantal Kindle-boeken luisteren. Zeg gewoon "Alexa, lees mijn Kindle-boek" en de echo gaat verder waar je bent gestopt met lezen. Om de boeken te zien die Alexa kan lezen, ga je naar de Alexa-app, Muziek, Video en Boeken en tik je op Kindle - er verschijnt een volledige lijst. In dit geval is het echter Alexa die het boek leest, en de levering is niet zo goed. ( Er is een gratis proefversie van Audible beschikbaar. )

Een van Alexas grootste vaardigheden is het werken met andere systemen in uw huis.

In veel gevallen zul je ze bij aankoop het label Works with Alexa vinden. De eerste stap is het aansluiten en opstarten van uw nieuwe slimme apparaten voor thuisgebruik. Zeg dan "Alexa, ontdek mijn apparaten" en je echo zal scannen om te zien wat er beschikbaar is. Je kunt hier compatibele apparaten vinden.

U zult waarschijnlijk een vaardigheid moeten toevoegen, waarvoor u zich bij uw account moet aanmelden voor die service. Alexa heeft dan native controls "Alexa zet mijn verwarming op 21 graden" of vaardigheidsspecifieke controls "Alexa, vertel Hive om mijn verwarming in te stellen op 21 graden." Als u de Echo Plus gebruikt, kunnen Zigbee-apparaten zonder installatie direct uit de doos worden gebruikt. Wanneer je ontdekt (zoals hierboven), weet Alexa wat ze ermee moeten doen.

De beste smart home-ervaring is echter altijd om eerst het relevante apparaat in te stellen en het vervolgens aan Alexa te introduceren.

Er zijn veel dingen die de Echo standaard doet, maar soms moet u een bepaalde functie inschakelen om meer te krijgen.

Dit worden vaardigheden genoemd en geven Alexa in feite toegang tot bepaalde informatie. Open in de Alexa-app het tabblad Meer onderaan en selecteer Skills & Games in het zijbalkmenu dat verschijnt. Daar vindt u een reeks compatibele apps en functies, evenals de vaardigheden die u al gebruikt. Hier kunt u bijvoorbeeld uw Hive-verwarming of toegang tot uw BMW Connected-app inschakelen.

Als je niet weet wat de vaardigheid is, probeer dan Alexa te vertellen wat je wilt doen, en zij kan de vaardigheid voorstellen of vragen om de vaardigheid in te schakelen.

Alexa kan nu routines uitvoeren, wat betekent dat je een reeks acties kunt uitvoeren wanneer je een bepaalde zin uitspreekt.

Het idee is dat je kunt zeggen "Alexa, goede nacht" en je krijgt een reeks acties - het licht uitdoen, de beveiligingscameras aanzetten, enzovoort. Deze zijn (tot op zekere hoogte) aanpasbaar. Ga naar de Alexa-app, tik op het meer-pictogram rechtsonder links en selecteer Routines in het zijbalkmenu. Daar kun je je eigen routine maken of kiezen uit een lijst met aanbevolen routines.

Amazon Echo heeft een CPU en software die erop draait en die moet worden bijgewerkt. De spreker zoekt elke avond naar updates, maar als je een update wilt forceren, druk dan op dezelfde mute-knop die we eerder hebben besproken, en laat Echo dan minstens 30 minuten zitten, en de spreker zal updaten.

Als je meer dan één echo hebt, kun je de bedieningselementen voor elk apparaat in de Alexa-app vinden.

Ga naar Apparaten in de Alexa-app en je ziet een lijst met al je Alexa-apparaten. Dit omvat alle Echo-apparaten, luidsprekers van derden (zoals de UE Megablast ), evenals Fire-tablets en Alexa-apps op telefoons.

Alexa zal je kind een verhaaltje voor het slapengaan voor je vertellen. Schakel gewoon de vaardigheid in het menu Vaardigheid en spellen in, of ga hier naar rechts. U kunt de verhalen aanpassen zodat Alexa naam en correct van uw kind voornaamwoorden ook zal gebruiken hier .

Met de nieuwe Alexa Guard-functie kan Alexa je huis bewaken terwijl je weg bent met behulp van zijn microfoons om te luisteren naar geluiden die er niet zouden moeten zijn. Om Guard in te stellen, open je de Alexa-app> Meer menu> Instellingen, dan zie je onder in het menu Guard. Selecteer dat en volg de instructies op het scherm.

Als je geïnteresseerd bent, heeft Alexa onlangs ook Guard Plus uitgebracht, dat je huis bewaakt en contact opneemt met de autoriteiten in het geval dat er iets ongewoons wordt gedetecteerd. Het programma kost $ 50 per jaar.

Zodra u zich aanmeldt met Alexa Voice Calling and Messaging, kunt u mensen in een oogwenk binnen laten komen. Je wilt natuurlijk niet dat iedereen in je contacten een gesprek met je kan beginnen, maar het kan een leuke manier zijn om in contact te blijven met familieleden die je tijdens de feestdagen niet kunt zien.

Om Drop-In in te schakelen, open je de Alexa-app en selecteer je Communicatie in het onderste menu. Daar zie je je beschikbare contacten, klik gewoon op degene die je Drop in ook toestemming wilt geven en je ziet rechtsboven een "i" -pictogram. Selecteer dat en je ziet de optie om Drop In in of uit te schakelen.

Lees meer over Drop-In hier .

Alexa gebruiken kan lastig zijn als je in een meertalig huis woont, maar gelukkig heeft Amazon de meertalige modus voor Alexa gemaakt.

U krijgt toegang tot de meertalige optie op dezelfde manier als u uw voorkeurstaal zou wijzigen. Open Alexa-app> Instellingen> Apparaatinstellingen> Kies apparaat> Taal. Op het taalscherm zie je de ondersteunde opties bovenaan. De ondersteunde opties zijn afhankelijk van waar je woont, de VS heeft een Engels / Spaanse combo, Canada heeft een Engels / Franse optie en India heeft een Hindi / Engelse optie.

Als die opties niet passen bij wat u zoekt, hoeft u zich geen zorgen te maken. Ga door met het door de talenlijst bladeren naar de niet-ondersteunde optie en je zult veel meer taalcombinaties zien om uit te kiezen. Het niet-ondersteunde naamplaatje betekent alleen dat sommige functies van Alexa mogelijk zijn uitgeschakeld.

Je denkt waarschijnlijk aan de slimme afstandsbedieningen die worden geleverd bij Amazons Fire-lijn van streaming-apparaten en tvs.

Nou, je kunt je tv echt bedienen met slechts een echo. U kunt smart-tvs en streaming-apparaten van Roku op Alexa op dezelfde manier verbinden als andere smart home-apparaten. Open de Alexa-app> Apparaten> Plus-optie in de rechterbovenhoek> Zoek naar het apparaat om het toe te voegen. Zodra je je apparaat hebt gevonden, voltooi je de aanwijzingen op het scherm en kun je de bediening van je tv handsfree draaien met Alexa.

Hier zijn enkele voorbeelden van dingen die u kunt doen met Echo / Alexa, samen met links naar hun relevante Amazon-ondersteuningspaginas:

Alexa reageert op een groot aantal leuke paaseieren. Deze Reddit-thread verzamelt verschillende interessante opdrachten die je aan Alexa kunt geven. We hebben een paar van de interessantere uitgezocht en ze hieronder opgesomd, maar niet alle werken op alle locaties:

"Simon zegt ...": Je kunt Alexa alles laten herhalen wat je zegt als je het commando "Alexa, Simon zegt ..."

Je kunt Alexa alles laten herhalen wat je zegt als je het commando "Alexa, Simon zegt ..." " Alexa, speel bingo": zoek en download enkele gratis afdrukbare bingokaarten en vraag Alexa om een bingospel met jou te starten.

zoek en download enkele gratis afdrukbare bingokaarten en vraag Alexa om een bingospel met jou te starten. "Alexa, vraag Word Master om een spel te spelen": Dit is net als Geografie. Alexa zegt een woord, dan moet je volgen met een woord dat begint met de laatste letter van het woord dat ze zei.

Dit is net als Geografie. Alexa zegt een woord, dan moet je volgen met een woord dat begint met de laatste letter van het woord dat ze zei. "Alexa, start Animal Game / Capital Quiz": hiermee kun je 20 vragen over dieren of aardrijkskunde spelen.

kun je 20 vragen over dieren of aardrijkskunde spelen. "Alexa, start Star Wars-quiz": spreekt voor zich.

spreekt voor zich. "Alexa, speel Jeopardy": Trivia-geeks zullen dol zijn op deze vragen in spelshowstijl. Vergeet niet te antwoorden in de vorm van een vraag.

Trivia-geeks zullen dol zijn op deze vragen in spelshowstijl. Vergeet niet te antwoorden in de vorm van een vraag. "Alexa, rol de dobbelstenen": Mis je de di van je bordspel? Ze gooit ook 6-zijdige, 10-zijdige, 20-zijdige en andere dobbelstenen.

Mis je de di van je bordspel? Ze gooit ook 6-zijdige, 10-zijdige, 20-zijdige en andere dobbelstenen. "Alexa, open the Wayne Investigation": hiermee start je een spel waarin je je eigen avontuur kiest, dat je onderdompelt in de wereld van Gotham.

start je een spel waarin je je eigen avontuur kiest, dat je onderdompelt in de wereld van Gotham. "Alexa, zing happy birthday": doet wat je verwacht

doet wat je verwacht "Alexa, rap for me": Alexa spuugt wat songteksten uit

Bekijk onze gids voor de beste Amazon Echo Easter Eggs voor meer informatie.

Stel Alexa deze vragen en we beloven je dat je haar antwoorden geweldig zult vinden:

"Alexa, waar staat WTF voor?"

"Alexa, omhoog omhoog, omlaag omlaag, links rechts, links rechts, B, A, start"

"Alexa, hoeveel kost dat hondje in het raam?"

"Alexa, is Santa echt?"

"Alexa, ken je Hal?"

"Alexa, wie schoot het eerst?"

"Alexa, wat was er eerst: de kip of het ei?"

"Alexa, wat is liefde?"

"Alexa, wat is de zin van het leven?"

Geschreven door Maggie Tillman.