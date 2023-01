Acer Halo Swing slimme speaker neemt Google Assistant mee op pad

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Acer heeft in zijn Halo-serie een nieuwe slimme speaker aangekondigd die je overal mee naartoe kunt nemen.

De AcerHalo Swing is een draagbare speaker, maar beschikt over vergelijkbare slimme functionaliteit als de andere apparaten van het merk. Dat omvat Google Assistant en kleurrijke LED's die de onderkant verlichten met verschillende tinten, afhankelijk van het muziekgenre.

Hij licht ook op bij interactie met de spraakassistent.

Er is ook een LED-punt uitlezing aan de voorkant die verschillende modi en assistent resultaten kan weergeven, zoals het weer.

De luidspreker speelt audio af in 360 graden, met ingebouwde basversterking. Hij bevat DTS Sound-technologie en beschikt ook over Bluetooth 5.2-connectiviteit. De IPX5 waterbestendigheid zorgt ervoor dat hij ook buiten kan worden gebruikt.

De installatie verloopt via de Acer Halo Swing-app en/of Google Home, waardoor hij ook met andere luidsprekers in hetzelfde netwerk kan worden gekoppeld.

Dankzij Google Assistant-ondersteuning kan het ook worden gebruikt om andere slimme apparaten te bedienen, zelfs als je ver van huis bent.

De Acer Halo Swing (Halo SPK 5100G) krijgt een prijs van $229 in de VS, €199 in Centraal-Europa. Beschikbaarheid moet nog worden onthuld.

Hij zal ook worden gedemonstreerd op CES 2023, waarbij Pocket-lint aanwezig zal zijn. We brengen u meer wanneer mogelijk.

Geschreven door Rik Henderson.