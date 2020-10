Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Acer heeft een Google Assistant slimme luidspreker aangekondigd die een verschil maakt: hij wordt geleverd met een basis met RGB LED-lampjes, dus kan worden ingesteld op een specifiek kleurenschema of kan met de tijd veranderen met muziek.

Bovendien wordt de Acer Halo-luidspreker geleverd met DTS-geluid en kan hij 360-graden audio projecteren. Het heeft een digitale uitlezing achter de luidsprekerstof die informatie kan weergeven, zoals het actuele weer en berichten.

Het werd aangekondigd naast een nieuwe reeks laptops en chromebooks tijdens het evenement in oktober van het bedrijf. Deze omvatten de Chromebook Spin 513 en Porsche Design Acer Book RS - die we allebei onlangs in Londen zagen tijdens een (sociaal afstandelijk) hands-on evenement.

De Acer Halo zal in het eerste kwartaal van volgend jaar verkrijgbaar zijn voor $ 109 in de VS. We wachten nog steeds op de beschikbaarheid en prijsinformatie in het VK, maar dat komt ongeveer overeen met £ 83 op basis van de wisselkoers die op het moment van schrijven beschikbaar was.

Je kunt de hele Next at Acer-persconferentie van oktober 2020 opnieuw bekijken via onze evenementenpagina hier. Het onthulde ook nieuws over SigridWave, een in-game vertaler voor pc-gamers die automatische spraakherkenningstechnologie gebruikt om "taalbarrières te doorbreken".

Geschreven door Rik Henderson.