De slimme lampen van Nanoleaf omvatten nu ook modulaire plafondlampen en tv-spiegelende lichtstrips

(Pocket-lint) - Op CES 2023 heeft Nanoleaf een aantal nieuwe producten onthuld voor haar slimme verlichting, waaronder Matter-compatibele apparaten.

Deze apparaten omvatten Nanoleaf's allereerste "lerende" slimme lichtschakelaars samen met Nanoleaf 4D TV Screen Mirror Camera en Lightstrips Kit en een modulaire plafondverlichtingsoplossing bekend als Nanoleaf Skylight.

Nanoleaf zegt dat deze nieuwe slimme producten slimme domotica-mogelijkheden bieden die "rijke, dynamische en functionele" verlichting in uw huis creëren.

Eerste Matter-gecertificeerde lampen

Onderdeel van de aankondiging is de bevestiging dat de Nanoleaf Essentials lampen en lichtstrips (waaronder de A19, BR30, GU10 en een Recessed Downlight) Matter-gecertificeerd zullen zijn.

Dit betekent dat de lampen zijn gekoppeld aan dat ecosysteem en mooi zullen spelen met andere slimme producten in je huis. Zo zul je Nanoleaf-lampen gemakkelijk kunnen bedienen met Google Assistant of Amazon Alexa. Deze Essentials producten worden in het eerste kwartaal van 2023 gelanceerd, maar Nanoleaf heeft ook gezegd dat zijn andere producten later in 2023 ook Matter upgradable zullen zijn.

Nanoleaf 4D TV spiegeling

Nanoleaf is van plan om uw tv-kijkervaring in 2023 en daarna te upgraden. Het lanceert een nieuwe kit met een Screen Mirror Camera en Matter-compatibele Smart Addressable Lightstrip om de verlichting te synchroniseren met wat er op het scherm gebeurt. Dit zal resulteren in een meer meeslepende kijkervaring voor je favoriete films, tv en games.

Nanoleaf heeft al enkele screen mirroring mogelijkheden, maar je hebt traditioneel een aangesloten PC nodig om het te laten werken. Dit nieuwe systeem zou het een stuk makkelijker moeten maken.

De Nanoleaf 4D TV Starter Kit zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar zijn in twee formaten. De eerste is voor 55 tot 65-inch tv's en de tweede voor 65 tot 85-inch schermen. De lichtstrip heeft 50 adresseerbare zones, wat betekent dat u de verlichting rond uw scherm echt kunt aanpassen, maar wat belangrijker is, hij maakt gebruik van Nanoleafs nieuwe Sync+ technologie om te spiegelen wat er op het scherm gebeurt.

De kit wordt geleverd met een camera die boven of onder uw tv-scherm kan worden gemonteerd en de verlichting synchroniseert. Als u al verbonden bent met het Nanoleaf ecosysteem zult u blij zijn te lezen dat de spiegeling ook werkt in uw hele installatie. Dus als je al Nanoleaf-lampen in je kijkgebied hebt, kun je een echt dynamische verlichtingservaring krijgen.

Nanoleaf learning smart lighting controls

Samen met de andere producten heeft Nanoleaf ook Sense+ bediening aangekondigd. De allereerste "lerende" smart home bediening voor je verlichting. Het is Matter-enabled en omvat verschillende producten - een hardwired Smart Light Switch, een draadloze Smart Light Switch en Nala Learning Bridge.

Deze apparaten zijn gebouwd met zowel bewegings- en omgevingslichtsensoren als de intelligentie om uw persoonlijke gewoonten en verlichtingsschema's te leren.

Dit betekent dat Nanoleaf Sense+ uw verlichtingsvoorkeuren kan leren en zo handsfree verlichtingscontrole kan bieden. Dit omvat voorspellende verlichtingsacties zoals het automatisch in- en uitschakelen van uw verlichting of het aanpassen van de helderheid en kleurtemperaturen.

De Sense+ Controls lijn wordt gelanceerd in het derde kwartaal van 2023.

Nanoleaf Skylight

Nanoleaf-verlichting verhuist nu ook naar je plafond.

Nanoleaf Skylight is een modulaire verlichtingsarmatuur voor plafondmontage die helder functioneel wit licht biedt voor standaardgebruik, maar ook RGB-verlichting die volledig regelbaar is in temperatuur, helderheid en kleurbereik tot 16 miljoen kleuren.

Skylight bevat vierkante modulaire RGBW LED panelen die in verschillende patronen kunnen worden geïnstalleerd, net als andere Nanoleaf lampen. Deze slimme lampen bieden ook de intelligentie die je gewend bent van Nanoleaf, waaronder Rhythm Music Visualiser, Screen Mirror, dynamische verlichtingsscènes en groepsscènes.

In combinatie met Nanoleaf Sense+ krijgt u geautomatiseerde verlichting voor probleemloos verlichtingsgemak.

Skylight wordt gelanceerd in het derde kwartaal van 2023.

