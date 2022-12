Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Al 10 jaar is Jackery een baken voor outdoorliefhebbers en avonturiers wereldwijd.

En nu, ter ere van het kerstseizoen, heeft het een ongekende "Xmas Giveaway" vol exclusieve aanbiedingen aangekondigd.

Deze feestdagen geeft Jackery tot 28% korting op geselecteerde zonne-energie oplossingen voor een zeer beperkte tijd. Deze speciale aanbieding brengt vreugde en licht in het leven van avonturiers en outdoor enthousiastelingen. Het is een kans om het perfecte Jackery product te kopen voor een onverslaanbare prijs.

Gemeenschappen die off-grid leven kunnen nu genieten van de voordelen van zonne-energie tegen een toegankelijke prijs, waardoor ze warm kunnen blijven en vitale apparaten zoals telefoons, laptops of medische apparatuur kunnen opladen. Bovendien stelt dit initiatief milieubewuste klanten in staat om hun ecologische voetafdruk te verkleinen terwijl ze genieten van al het gemak van de hoogwaardige producten van Jackery.

Bovendien geeft Jackery gratis producten weg via een innovatieve "Rub the Lamp" social media campagne. Tien gelukkige volgers zullen weglopen met een gratis zonne-energie oplossing net op tijd voor Kerstmis. Volg Jackery op social media en doe mee aan de giveaway.

Jackery feestdagen aanbiedingen

De Jackery Solar Generator 1000

Deze betrouwbare mid-capaciteit solar generator is de perfecte keuze voor verschillende back-up toepassingen, van road trips en RV leven om te kamperen en outdoor activiteiten.

Deskundig ontworpen voor alle seizoenen, de SG1000 is voorzien van de Explorer 1000 Portable Power Station en SolarSaga 100 zonnepanelen in een handig pakket.

Met zijn 1.000W running wattage, 2.000W surge wattage, en 1.002Wh capaciteit, zal deze krachtige generator in aanmerking komen voor een indrukwekkende $ 300 korting tijdens de feestdagen op Jackery's website.

Als u in het Verenigd Koninkrijk bent, kunt u de SG1000 op Amazon krijgen voor slechts 1.479 pond. In de EU is hij verkrijgbaar voor €1.619.

De Jackery Explorer 1000 draagbare energiecentrale

Deze draagbare power station heeft functies die het perfect maken voor outdoor activiteiten zoals dagtochten of weekend excursies. Dankzij de capaciteit van 1000 Wh kun je meerdere apparaten tegelijk gebruiken en van stroom voorzien tijdens je reis.

Het heeft twee USB-poorten en een stopcontact waarmee u smartphones, tablets, laptops en andere elektronische apparaten kunt opladen. Bovendien kunt u de meegeleverde carportadapter gebruiken om uw autoaccessoires, zoals koelers en luchtcompressoren, van stroom te voorzien.

Voor vakantie shoppers op zoek naar de E1000 te kopen, nu is uw kans want het is in aanmerking voor $ 200 korting tijdens deze promotieperiode op Jackery's website of Amazon pagina.

Voor Britse shoppers is de Explorer 1000 beschikbaar op Amazon voor een spotprijs van 1.039 pond. In de EU geldt een even scherpe prijs van €1.124.

Jackery Zonnegenerator 1500

De SG1500 is een zware zonne-energiegenerator van Jackery, ontworpen voor grote taken in elke omgeving. De SG1500 heeft verbeterde veiligheidsvoorzieningen en snelle oplaadmogelijkheden, waardoor het ideaal is voor kampeertrips of noodgenerator behoeften.

Met zijn ongelooflijke 1534Wh capaciteit en 1800 wattage, is deze generator zeker om betrouwbare stroom te leveren terwijl uw energiekosten laag blijven. Hij heeft drie AC Pure Sine Wave stopcontacten, een PD 60W USB-C poort, een Quick Charge 3.0 poort, een USB-A poort en een 12V autopoort om voldoende energie te leveren voor al uw behoeften. Het apparaat kan tot 85% van uw apparaten van stroom voorzien, waaronder lampen, magnetrons en koelkasten.

U komt in aanmerking voor 25% korting of 730 dollar korting als u dit product koopt tijdens de feestdagen.

De Jackery Explorer 2000 Pro draagbare energiecentrale

De 2000 Pro is de nieuwste uitvinding van Jackery, een bekroonde zonne-energie pakket dat de beste in zijn klasse panelen en een noodgenerator om al uw zware energiebehoeften te vervullen omvat.

Het biedt een indrukwekkende 2.160Wh laadcapaciteit om gemakkelijk al uw thuis- en buitenapparaten van stroom te voorzien, inclusief kookplaten, airconditioners en koelkasten.

Hij beschikt met name over een intuïtief LCD-scherm dat u helpt de levensduur van de batterij, het wattage en real-time energiegegevens te beheren.

Volledig opladen duurt slechts 2,5 uur, waardoor het een geweldige keuze is voor off-the-grid excursies.

Tijdens deze feestdagen krijgt u op de 2000 Pro 420 dollar korting.

Dit komt neer op € 1.839 voor klanten uit de eurozone en € 1.825 voor klanten uit het Verenigd Koninkrijk.

De zonnegenerator 2000 Pro

Jackery's Solar Generator 2000 Pro (Explorer 2000 Pro + SolarSaga 200W) is de krachtigste generator van het bedrijf tot nu toe, met een capaciteit van 2.160Wh, 2.200W AC-vermogen en 4.400W piekvermogen. Deze krachtige generator kan zowat elke thuis- of buitenactiviteit aan. Sluit hem aan op pellet smokers voor BBQ's, mini koelers voor kampeertrips, e-bike laders voor het verkennen van natuurpaden, of koelkasten voor het koud en vers houden van voedsel tijdens lange reizen.

Deze combo wordt geleverd met 28% extra korting (799 dollar korting). Een onverslaanbare deal!

Britse klanten kunnen de 2000 Pro op Amazon kopen voor 2.339 pond. In de EU-landen kost het toestel 2.319 euro.

De kerstgedachte komt echt tot leven

Het Jackery-team heeft het bedrijf opgericht om mensen een probleemloze manier te bieden om hun gewenste leven te leiden zonder afhankelijk te zijn van conventionele energiebronnen.

Als fervent promotor van de groene beweging heeft het Jackery team veel bijgedragen aan hulp bij natuurrampen en duizenden gezinnen over de hele wereld een gevoel van comfort en veiligheid gegeven. Het doel was om de toonaangevende leverancier van zonne-energie te worden en dat is vandaag de dag werkelijkheid geworden.

Bezoek deze pagina voor meer informatie over de kerstaanbiedingen van Jackery, en bewaar het mooiste cadeau voor uzelf: besparing!