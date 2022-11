Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Tapo, het smart home beveiligingsmerk van TP-Link, heeft een nieuwe beveiligingscamera geïntroduceerd die geavanceerde functies biedt voor een betaalbare prijs.

De Tapo C420S2 camera wordt geleverd met een videoresolutie van 2K QHD - 2560 x 1440 - dus hoger dan veel branchegenoten. Hij beschikt ook over full-colour nachtzicht en opname, met een ingebouwde sterrenlichtsensor.

Hij werkt op batterijen, kan binnen of buiten worden gemonteerd en biedt tot 180 dagen gebruik tussen twee oplaadbeurten. De batterij kan worden verwijderd om het opladen te vergemakkelijken.

De camera wordt geleverd met slimme AI-detectie ingebouwd, dus kan mensen, huisdieren, pakketten en auto's identificeren - met meldingen die worden verzonden naar de smartphone van de gebruiker, afhankelijk van de gekozen instellingen. De gebruiker kan dan praten met indringers (of gasten) via tweeweg audio-functionaliteit, of verlichting en een geluidsalarm laten afgaan.

Het is IP65 water- en stofbestendig, terwijl opnames kunnen worden opgeslagen op een microSD-kaart (tot 256GB) of via Tapo's cloudopslagdienst.

Tapo Care is beschikbaar in Basic en Premium plannen, die vanaf $3.49 / £2.99 per maand kosten. U kunt eerst een proefperiode van 30 dagen krijgen als u een nieuwe klant bent.

De Tapo C420S2 draadloze beveiligingscamera is nu verkrijgbaar in een two-pack, zowel in de VS als in het VK.

Geschreven door Rik Henderson.