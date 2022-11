Nanoleaf herintroduceert zijn beperkte editie Ultra Black Shapes

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Nanoleaf heeft haar limited edition Shapes Ultra Black Triangles starterkit teruggebracht, met lichtpanelen met een 360 graden zwarte afwerking om een grimmig alternatief te bieden voor de gebruikelijke verlichtingsopties.

De kit, die £199,99 kost voor een 9 pack, omvat zwarte montage- en voedingsaccessoires. Er is ook een uitbreidingsset voor 3 pakketten voor 59,99 pond.

Beide zijn voorzien van slimme functionaliteit, waaronder Nanoleaf's ritmische muziek visualiser, schermspiegel, touch en schema technologieën.

Ze zullen opnieuw beschikbaar zijn vanaf 23 november 2022, met pre-orders die nu worden genomen op de Nanoleaf website.

Daarnaast heeft Nanoleaf een nieuwe Shapes Mini Triangles starterkit 9 pack geïntroduceerd voor uitgebreide lay-outs met haar kleinere verlichtingsoplossingen.

De prijs is £119,99 en nu verkrijgbaar.

Tot slot heeft de fabrikant een nieuwe firmware-update (7.1.0) beschikbaar gesteld die een spaarstand bevat om het energieverbruik te verminderen wanneer Nanoleaf-producten op stand-by staan.

Het bedrijf beweert dat het stroomverbruik in stand-by tot 96 procent daalt voor Shapes, en tot 50 procent voor haar Lines en Elements verlichting.

Nanoleaf kondigde onlangs ook verschillende nieuwe producten aan die Matter-gecertificeerd zijn. De nieuwe smart home-industriestandaard zorgt ervoor dat tal van apparaten naadloos met elkaar verbinden en praten.

Geschreven door Rik Henderson.