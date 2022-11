Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - TP-Link heeft een selectie Wi-Fi 7 routers en mesh netwerksystemen aangekondigd, met draadloze snelheden tot 33 Gbps.

Koploper is de TP-Link Archer BE900 - volgens de fabrikant de "eerste quad-band Wi-Fi 7 router ter wereld". Hij ondersteunt 2.4GHz, twee 5 GHz banden en de nieuwe 6 GHz band. Hij kan snelheden tot 24 Gbps halen via Wi-Fi.

Daarnaast beschikt de router over twee 10 Gbps WAN/LAN-poorten en vier LAN-poorten met een overdrachtssnelheid van 2,5 Gbps. Er is ook één 1 Gbps LAN-poort, plus één USB 3.0-poort en één USB 2.0-poort.

TP-Link zal ook step-down modellen introduceren - de Archer BE800 en BE550 - met snelheden tot respectievelijk 19 Gbps en 9,2 Gbps.

Gamers worden ook bediend met een speciale router - de TP-Link Archer GE800 - die in staat is om Wi-Fi 7 snelheden van "meer dan 18 Gbps" te halen. Het heeft twee 10 Gbps Ethernet poorten en twee 2.5 Gbps poorten, dus zou prima in staat moeten zijn om gaming verzoeken af te handelen, zelfs tijdens drukke internet activiteiten in het huishouden.

Tot slot is er ook een Wi-Fi 7 whole home mesh systeem aangekondigd - de Deco BE95.

Het belooft tot 33 Gbps snelheden met behulp van vier frequenties tussen de mesh punten, waarvan twee 6 GHz banden. Er zijn ook twee 10 Gbps Ethernetpoorten op elke unit.

Tri-band Deco BE85 en Deco BE65 punten zullen ook beschikbaar zijn, met respectievelijk tot 22 Gbps en 11 Gbps snelheden.

De Archer BE900, Deco BE95 en BE85 zullen vanaf 31 december 2022 beschikbaar zijn voor pre-order, met een prijs van respectievelijk $699,99, $1.199,99 (2 pack) en $999,99 (2 pack). Ze zullen vanaf het eerste kwartaal van 2023 worden verzonden.

De andere producten zullen begin volgend jaar beschikbaar zijn.

We zijn in afwachting van Britse en Europese prijzen en beschikbaarheid.

