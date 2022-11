Nanoleaf Lines Squared brengt verlichting van 90 graden naar een hoger niveau

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Nanoleaf's Lines Squared zijn een update van de bestaande Nanoleaf Lines lichtbalken, en voegen de mogelijkheid toe om ze in hoeken van 90 graden te verbinden.

De nieuwste toevoeging aan de groeiende Nanoleaf line-up betekent dat mensen geheel nieuwe patronen en lay-outs op hun muren kunnen creëren, zelfs het bouwen van dozen van licht dankzij die nieuwe 90-graden verbinding optie. De oorspronkelijke Nanoleaf Lines maakten alleen een verbinding op 60 graden mogelijk, maar de nieuwe Lines Squared connectoren zijn ook achterwaarts compatibel, zodat je nog meer flexibiliteit hebt wanneer je ze met elkaar koppelt.

Net als andere Nanoleaf-producten maken de nieuwe Lines Squared verbinding met je HomeKit, Google Home en Amazon Alexa-aangedreven huis en er is zelfs ondersteuning voor Samsung SmartThings als je in dat soort dingen zit. De lampen kunnen ook fungeren als een Thread-randrouter, dus je zult ook andere Thread-accessoires online kunnen krijgen. Merk op dat dit ding nog niet klaar is voor Matter, maar dat zou in de toekomst wel eens kunnen veranderen.

Wil je zelf aan de slag? Nanoleaf's app bevat ook een Ryhthm Music visualizer die je lichten synchroniseert met je musc, terwijl een app ook de desktop van je PC verandert in lichten aan je muur.

De Lines Squared product is nu te bestellen en komt in een $99,99 / £89,99 / €99,99 starterspakket van vier lichten, met uitbreidingspakketten ook beschikbaar als je wilt bouwen iets bijzonder fancy. Het valt niet te ontkennen dat de Nanoleaf Lines Squared lampen kostbaar zijn, maar er valt ook niet te ontkennen dat ze er ook heel mooi uitzien.

Geschreven door Oliver Haslam.