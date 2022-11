Nanoleaf lanceert zijn allereerste Matter-compatibele lampen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Nanoleaf heeft een aantal verlichtingsoplossingen voor je huis en speelruimte. Nu breidt het bedrijf zijn assortiment uit met ook Matter-compatibele lampen.

Het bedrijf heeft vier nieuwe slimme lampen en lichtstrips onthuld die deel uitmaken van zijn Essentials-lijn. Nanoleaf Essentials werd oorspronkelijk terug in 2020 gelanceerd en omvatte een aantal smart home verlichtingsproducten die werkten met Thread.

Nu probeert Nanoleaf zijn lampen nog handiger te maken met een naadloze ervaring ondersteund door Matter. De lampen omvatten A19, GU10 lampen en een lichtstrip.

Ondertussen is Matter een industriebrede standaard die is ontworpen om smart home producten naadloos te integreren in je smart home op een minder pijnlijke manier. Dus hoewel de Nanoleaf lampen kunnen worden bediend en aangepast via de Nanoleaf app, zul je ook in staat zijn om je favoriete stemassistent of een andere smart home app te gebruiken via Matter's Multi-Admin tools.

Net als bij andere Nanoleaf-lampen, bieden deze nieuwe Essentials slimme lampen veel lichtaanpassing. Met 16 miljoen kleuropties, ultraheldere witten en dynamische, van kleur veranderende verlichting heb je wat flexibele en aangename verlichting voor je huis.

Nanoleaf zegt dat dit nog maar het begin is van zijn inspanningen met Matter-compatibele apparaten en dat er op CES 2023 meer zullen worden gelanceerd. Lees meer op de site van Nanoleaf.

Geschreven door Adrian Willings.