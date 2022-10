Het Level Lock+ slimme slot bevat Apple's Home Key integratie

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Smart home liefhebbers die leven in het Apple HomeKit ecosysteem hebben een nieuw slim slot om uit te kiezen - en de Level Lock+ packs Home Key ondersteuning.

Met de nieuwe slimme sleuteloplossing van Apple kunnen mensen hun iPhone en Apple Watch gebruiken om direct een deur te ontgrendelen en met Home Key kunnen ze ook gemakkelijk andere mensen toegang verlenen. Sleutels staan net als een creditcard in de Wallet-app en de hele ervaring is vergelijkbaar met betalen met Apple Pay. Sloten kunnen ook worden gebruikt als de batterij van een iPhone of Apple Watch leeg is.

Net als andere HomeKit-enabled apparaten kan de Level Lock+ ook op afstand worden vergrendeld en ontgrendeld en is er de optie om een optioneel toetsenbord aan de installatie toe te voegen als de koper dat wenst. Andere methoden van ontgrendeling omvatten ouderwetse NFC-sleutelkaarten, evenals Siri voor mensen die liever tegen hun deuren praten.

Dat toetsenbord is echter niet goedkoop. Het kost alleen al 79 dollar, terwijl het Level Lock+ 329,95 dollar kost en er Satin Nickel en Matte Black opties beschikbaar zijn. Je kunt het ook zelf installeren.

De Level Lock+ is momenteel alleen te koop in de Verenigde Staten, en dan nog exclusief in Apple Stores. Als je geluk hebt, is er voorraad in je plaatselijke winkel, maar online bestellingen geven momenteel een wachttijd tot zes weken aan.

