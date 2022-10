Hoover Cordless Stick HF9 wil koning van zuigkracht en looptijd worden

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het is duidelijk een week van stofzuigerlanceringen. Na de Dyson Gen5detect heeft Hoover de Cordless Stick HF9 aangekondigd.

Het bedrijf - de uitvinder van de stofzuiger - beweert dat de HF9 de krachtigste zuigkracht biedt om uw hele huis schoon te maken, met een werktijd van 30 minuten op de optimale stand, zodat u niet hoeft te stoppen.

De Hoover Cordless Stick HF9 heeft een aantal functies aan boord, waaronder een digitaal display om u te laten weten hoeveel batterij u nog heeft, een enkele aan/uit-knop in plaats van een trekker en hij staat op zichzelf zodat hij niet tegen meubels of de muur hoeft te leunen.

Aan de onderkant van de steel zit een knop die je met je voet indrukt om de kop los te maken, terwijl een andere knop de 0,7-liter opvangbak vrijgeeft. Naast de aan/uit-knop is er een modusknop voor wanneer u schakelt tussen tapijt en vloer en er is een turboknop die u eenmaal indrukt om in te schakelen en nogmaals om uit te schakelen in plaats van vast te houden.

Er is een Anti-Twist kop die is ontworpen om te voorkomen dat haren zich rond de borstels wikkelen en de borstels zijn ook gemakkelijk te verwijderen, waardoor het schoonmaken lekker makkelijk gaat.

De accu van de Hoover Cordless Stick HF9 kan worden verwijderd om op te laden en er is een snellader aanwezig, evenals LED-lampjes die aangeven wanneer de accu volledig is opgeladen of wordt opgeladen. Er zijn ook lampjes aan de voorkant van de kop van de HF9 om te helpen bij het schoonmaken onder meubels.

De Hoover Cordless Stick HF9 is verkrijgbaar in Tulip Red en Ocean Green en weegt 3,4 kg. Er is een standaardmodel en een huisdierenmodel. Het standaardmodel kost 379 pond en het huisdierenmodel 399 pond.

Geschreven door Britta O'Boyle.