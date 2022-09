De nieuwste slimme LED-strip van Govee is de helderste die er is

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Govee heeft zijn nieuwste generatie RGB LED strip verlichting aangekondigd, en het belooft je huis op te fleuren met de hoogste lumen beschikbaar op een 5 meter lange strip.

Met de naam Govee LED Strip Light M1 maakt de nieuwste generatie gebruik van een hogere LED-dichtheid om betere en helderdere effecten te bieden.

De strip heeft tien segmenten met 60 lichtpunten per meter, vergeleken met vier segmenten en 24 lichtpunten per meter bij eerdere modellen.

Hij beschikt over een vooraf geïnstalleerde bedieningskast die een aangepast algoritme gebruikt om de lichten te synchroniseren met muziek en omgevingsgeluid, met 11 vooraf ingestelde modi om uit te kiezen.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Het werkt ook met de DreamView-modus van het merk, waarmee het effecten kan synchroniseren met de andere Govee smart lights in uw systeem.

Zoals altijd zijn er standaard lichteffecten zoals fade, twinkle, stream en flow, maar ook aangepaste modi.

Als je wilt, kun je twee kits combineren en een 10 meter lange strip maken die echt indruk maakt.

Zoals je zou verwachten, werkt de LED Strip Light M1 met de gebruikelijke Home App van Govee, en dit maakt het mogelijk om te werken met Amazon Alexa en Google Assistant.

We zijn onder de indruk van hoe gemakkelijk het is om de vorige slimme lampen van Govee te integreren in ons smart home ecosysteem, dus we verwachten meer van hetzelfde van deze nieuwste release.

Als u graag wat LED-goedheid aan uw huis wilt toevoegen, is de M1 vandaag beschikbaar voor een prijs van $ 99,99.

Beste slimme huisaanbiedingen voor Amazon Prime Day 2020: luidsprekers, cameras, robotstofzuigers en meer Door Cam Bunton · 14 October 2020 Ontvang de nieuwste deals over slimme huismerken, waaronder Amazon Echo, Ring, Arlo en meer.

Geschreven door Luke Baker.