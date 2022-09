Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Signify - het bedrijf achter Philips Hue slimme verlichting - heeft een nieuwe app, functies en producten aangekondigd voor zijn andere slimme verlichtingsmerk, WiZ.

De WiZ-app V2 wordt eind september 2022 gelanceerd en brengt een functie met zich mee die SpaceSense heet en gebaseerd is op Wi-Fi-detectietechnologie. SpaceSense gebruikt Wi-Fi-signalen in een kamer om beweging te detecteren zonder dat producten speciale sensoren en batterijen nodig hebben.

De WiZ-lampen zullen kunnen bepalen of een object in de kamer beweegt door kleine afwijkingen in de signaalsterkte te meten en de detectie is omnidirectioneel, dus er is geen zichtlijn nodig.

Je moet twee WiZ smart lights geïnstalleerd hebben in een kamer en de WiZ app V2 draaien, maar als je dit eenmaal gedaan hebt, zal de SpaceSense functie automatisch lichten aanzetten in een kamer wanneer je binnenkomt, of uitzetten in kamers wanneer er geen beweging wordt gedetecteerd. Senstiviteit kan ook worden aangepast zodat uw huisdieren de lichten niet aan kunnen doen.

Samen met de SpaceSense functie, brengt de WiZ app V2 een vernieuwde interface en functies, waaronder Quick Action, waarmee u uw eigen, gepersonaliseerde verlichting snelle actie in de app. Er is ook Light Scene Management functie.

WiZ kondigde ook de waterdichte en weerbestendige String Light aan, die 16 miljoen kleuropties biedt. Er zitten 12 LED-lampjes in de String Light en er is een Dynamic Light Mode-instelling die de lampjes willekeurig meerdere kleuren laat oplichten op basis van de gekozen lichtmodus.

De WiZ app V2 met zijn SpaceSense functie en andere functies is compatibel met alle WiZ en Connected by WiZ producten. Zoals vermeld, zal het beschikbaar zijn vanaf eind september 2022. De WiZ Outdoor String Light zal beschikbaar zijn vanaf oktober 2022 en het zal £ 109,99 kosten in het Verenigd Koninkrijk.

Geschreven door Britta O'Boyle.