(Pocket-lint) - Yale heeft een vrij duidelijk gat in haar line-up van thuis beveiligingscamera's opgevuld in de vorm van de onlangs aangekondigde Floodlight Camera, die de line-up voor nu compleet maakt.

De camera heeft een schijnwerpersysteem van 2.000 lumen in twee pinnen die u precies zo kunt richten als u nodig hebt, waardoor ze geweldig zijn voor enigszins funky ruimtes.

Met Yale kunt u bewegingswaarschuwingen instellen in gemarkeerde gebieden, zoals u hoopt, zodat u er zeker van kunt zijn dat u alleen meldingen krijgt op bepaalde tijden overdag of 's nachts, en in bepaalde gebieden. Dat betekent bijvoorbeeld geen meldingen als de camera een vleugje van iemand opvangt die langs uw huis loopt.

Er zijn ook meerdere verlichtingsmodi om ervoor te zorgen dat u niemand onnodig verblindt, en in geval van nood kan de camera een ingebouwde sirene van 110 dB activeren, wat meer dan genoeg moet zijn om de meeste indringers of indringers af te schrikken.

De camerakwaliteit is hier niet toonaangevend met 1080p, maar dat zou voor de meeste mensen scherp genoeg moeten zijn, terwijl een IP65-weerclassificatie betekent dat je hem zonder zorgen in allerlei slecht weer kunt laten staan.

Als u de Floodlight Camera op uw Wi-Fi aansluit, kunt u hem vanaf elke plek in de gaten houden als u weg bent, wat natuurlijk een must is voor dit soort thuisbeveiligingscamera.

De Yale Floodlight Camera is vanaf 28 september 2022 te bestellen en kost £169,99.

Geschreven door Max Freeman-Mills.