Er is nu een deursleutel met geïntegreerde Apple Zoek Mijn

(Pocket-lint) - Als u geneigd bent om dingen te verliezen, dan is de Ultion KeyTag misschien interessant voor u, want het integreert Apple's Find My tech.

Dat betekent dat u in staat zult zijn om die verloren sleutel terug te vinden met behulp van het Zoek Mijn netwerk dat deel uitmaakt van het aanbod van uw iPhone.

Dat bespaart u de jacht op uw sleutel als u hem kwijt bent, en maakt het ook mogelijk om hem terug te vinden als u hem buiten kwijt bent.

Momenteel zal de KeyTag de Bluetooth-kant van de dingen aanbieden in plaats van UWB, maar je zult in staat zijn om Find My te openen en te zien waar je apparaten zijn. Dat betekent dat je dan terug kunt lopen naar je verloren sleutel, met behulp van een alarm om het nauwkeuriger te lokaliseren.

De technologie zelf is ingebouwd in de sleutelhanger, dus het kan worden gemonteerd op elke Ultion sleutel om te werken met elk Ultion slot - en het zal £ 39 kosten (dat is inclusief de nieuwe sleutel).

Er is keuze uit vijf verschillende kleuren - en twee ervan lichten zelfs op in het donker, zodat ze makkelijker te herkennen zijn.

Apple's Find My Skills werken met een reeks apparaten van Apple en andere fabrikanten. De bekendste zijn bijvoorbeeld de Apple AirPods en de Apple AirTag, de speciale traceertag van Apple.

Natuurlijk heb je een Ultion slot van Brisane-Secure nodig, zoals het Ultion Nuki slimme slot dat werkt met al je slimme apparaten in huis, wat betekent dat je je stem kunt gebruiken om de deur te vergrendelen - of via je telefoon kunt controleren of de deur op slot is. Maak je geen zorgen, je hebt een pincode nodig om het slot via je stem te ontgrendelen.

Het mooie van de Ultion Nuki is dat je nog steeds een sleutel aan de buitenkant kunt hebben, zodat hij er van buiten uitziet en zich gedraagt als een gewoon deurslot, maar met extra vaardigheden van binnenuit.

De Ultion KeyTag is nu te bestellen via de Ultion website (met uw beveiligde code) of via gelicenseerde Ultion Key Centers en kan betekenen dat u nooit meer uw sleutels verliest!

Geschreven door Chris Hall.