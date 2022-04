Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als het gaat om een oogje op uw huis te houden, zijn er veel verschillende opties om uit te kiezen. Sommige mensen geven de voorkeur aan een systeem met camera's die worden bewaakt door professionals, terwijl anderen kiezen voor een meer doe-het-zelf aanpak en thuis camera's gebruiken die kunnen worden bewaakt vanaf hun telefoon.

Maar hoe goed deze camera's ook werken, ze zijn vaak een beetje lelijk en kunnen erg ingewikkeld zijn om te installeren, met bedrading en boren die nodig zijn. De EZVIZ BC2 is de perfecte oplossing voor iedereen die de voordelen van een camera wil zonder het gedoe of de kosten van een traditioneel systeem. Hij kan bijna overal mee naartoe!

Deze EZVIZ BC2 camera op batterijen is eenvoudig te installeren en te gebruiken, en is perfect voor iedereen die gemoedsrust wil zonder grote veranderingen aan zijn huis aan te brengen. Hij is vooral geschikt voor huurders die niet het risico willen lopen hun borg op te offeren door gaten in de muur te boren, of iedereen die regelmatig naar vakantiehuizen gaat. Camera's op batterijen zijn om tal van redenen handiger en betrouwbaarder dan traditionele camera's, en het enige wat u nodig hebt is een Wi-Fi-verbinding om ze in te stellen.



Dit artikel belicht de 5 redenen om een batterijcamera te hebben om uw huis in de gaten te houden.

U wilt uw huis in de gaten houden als u er niet bent, maar u wilt geen doorn in het oog van een camera die ruimte inneemt in uw woonkamer. Het is al moeilijk genoeg om de tijd te vinden om je huis schoon te maken en te organiseren, laat staan dat je je zorgen moet maken over het installeren van een beveiligingssysteem dat meer ruimte inneemt en moeilijk te verbergen is.

De EZVIZ Indoor Battery Camera BC2 is de perfecte oplossing voor u. Deze camera is compact, eenvoudig te installeren en ziet eruit als een normaal meubelstuk in plaats van een omvangrijke beveiligingscamera. Bovendien werkt hij op batterijen, dus je hoeft je geen zorgen te maken over een stopcontact waar je hem wilt plaatsen. De EZVIZ BC2 past naadloos in uw huis.

Traditionele beveiligingscamera's vereisen dat je gaten in je muren boort en kabels door je hele huis trekt. Wie heeft daar de tijd of het geduld voor? En wat als u uw camera van de woonkamer naar de kinderkamer wilt verplaatsen? Het idee om gaten te boren en kabels door het hele huis te leggen, is bijzonder beangstigend voor ouders. U wilt uw kleintje waarschijnlijk wel in de gaten houden terwijl hij slaapt, maar u wilt geen gedoe met draden. Het kan lastig zijn om een camera te vinden die je in de kamer van je kind kunt plaatsen zonder dat je je zorgen hoeft te maken dat er snoeren in de weg zitten of dat je hem kunt wurgen.

De EZVIZ Indoor Battery Camera BC2 is een beveiligingscamera op batterijen die overal in uw huis kan worden geplaatst zonder dat er geboord of bekabeld hoeft te worden. BC2 wordt gevoed door een 2000 mAh batterij die tot 50 dagen achtereen kan werken. De EZVIZ Indoor Battery Camera BC2 is eenvoudig te installeren en te gebruiken en wordt geleverd met bewegingsdetectie en nachtzicht, zodat u uw kind altijd in de gaten kunt houden. Deze camera is perfect voor de babykamer omdat hij aan de rail van het wiegje of aan de muur kan worden bevestigd.

Standaard beveiligingscamera's kunnen maar zo weinig doen. Als de stroom uitvalt, zijn ze nutteloos, waardoor uw huis of kantoor kwetsbaar wordt voor dieven. Er kan veel gebeuren als uw beveiligingscamera buiten werking is. Dieven kunnen inbreken in uw huis of kantoor en uw bezittingen stelen zonder dat u het weet.

De BC2 indoor batterij gevoede beveiligingscamera is de perfecte oplossing voor dit probleem. Deze camera is bedraad maar werkt op een batterij, zodat hij zelfs bij stroomuitval nog werkt. Bovendien heeft hij een 1080p HD-resolutie en nachtzicht om alles wat er in uw ruimte gebeurt in de gaten te houden, zowel overdag als 's nachts.

Traditionele beveiligingscamera's zijn vaak omvangrijk, onooglijk en vereisen professionele installatie. Dit kan een groot afschrikmiddel zijn voor mensen die hun huis of kantoor willen beveiligen. Bovendien kunnen traditionele beveiligingscamera's alleen worden geïnstalleerd door middel van hardwiring, waarbij gaten in de muren moeten worden geboord. Als huiseigenaar aarzelt u misschien om gaten in de muur te boren om esthetische en structurele redenen. Als u een huurder bent, hebt u goede redenen om te vrezen dat u uw aanbetaling zult moeten inleveren als u gaten in de muur boort.

De EZVIZ Indoor Battery Camera is de perfecte oplossing voor mensen die de gemoedsrust willen die hoort bij het bezitten van een beveiligingscamera zonder het gedoe van draden of installatie. Deze kleine camera kan in een handomdraai op elk metalen oppervlak worden bevestigd en biedt 1080p HD-videokwaliteit. Het is een 100% draadvrije oplossing, en u kunt hem overal plaatsen. En omdat hij niet met kabels in uw huis hoeft te worden bevestigd, blijft uw huurwaarborg veilig.

Je bent altijd bang dat je belangrijke levensmomenten mist. Het is moeilijk om te weten wanneer het moment plaatsvindt, en zelfs als je er bent, kun je het misschien niet goed vastleggen. Dit geldt vooral voor jonge ouders en ouders van huisdieren. Je wilt toch niet de eerste stapjes van je baby missen? En je wilt ook niet die schattige momenten missen waarop je huisdieren met elkaar spelen.

De EZVIZ BC2 binnenbatterijcamera is de perfecte oplossing voor dit probleem. Deze beveiligingscamera op batterijen heeft bewegingsdetectie en begint automatisch met opnemen zodra hij merkt dat er iemand in de kamer is. Bovendien kunt u kiezen tussen lokale opslag of EZVIZ CloudPlay-plannen om ervoor te zorgen dat uw beelden altijd veilig zijn. Hoewel hij klein is, ondersteunt hij het plaatsen van een microSD-kaart tot 256 GB, wat genoeg is voor maanden aan opnamen.

Of u nu op zoek bent naar een camera die op batterijen werkt om uw huis in de gaten te houden terwijl u weg bent of een camera die werkt als de stroom uitvalt, bij EZVIZ bent u aan het juiste adres. De binnenhuisbatterijcamera BC2 kan overal worden geplaatst en blijft opnemen als de stroom uitvalt, zodat u zich nooit zorgen hoeft te maken dat u iets belangrijks mist. Als u op zoek bent naar een betrouwbare manier om uw eigendommen te bewaken, dan is de EZVIZ Binnenaccu Camera BC2 de perfecte oplossing.

De EZVIZ Indoor Battery Camera BC2 is momenteel verkrijgbaar op Amazon UK voor £69.99. Als u op zoek bent naar een betrouwbare batterijcamera om uw huis, huisdieren of kinderen in de gaten te houden, dan is dit zeker het overwegen waard.